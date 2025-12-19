影／彰化市4公有市場聯合促銷開跑 好康加倍券再抽人氣蔬菜造型娃娃

▲彰化市4公有市場聯合促銷開跑，好康加倍券再抽人氣蔬菜造型娃娃。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】親愛的我把錢變大了！為活絡彰化市市場經濟，彰化市公所將於12月19、20日及12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場及南門市場等4處公有市場舉辦「彰化市114年市場聯合促銷活動」。今（19）日為活動首日，市長林世賢一早前往各公有市場視察加倍券發放情形，現場民眾反應熱烈、排隊人潮絡繹不絕。活動期間，每天4個市場各發放150張加倍券，共計準備2,400張，民眾只要以100元現金即可兌換價值200元的加倍券，享受加倍優惠。

廣告 廣告

此外，還有一項「好康」是，凡是在12月19日起至12月31日，到4處公有市場採買，有機會將超夯的「娃娃（有青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、小雞腿、雞、白花椰菜等7種不同造型的款式）」帶回家！方式很簡單，採買時拍下採買東西的照片，將照片上傳至市公所Facebook、並標記是在哪一處公有市場採買的，即有機會抽中娃娃。

▲彰化市4公有市場聯合促銷開跑，市長林世賢一早前往各公有市場視察加倍券發放情形，現場民眾反應熱烈、排隊人潮絡繹不絕。（記者林明佑攝）

今年五月份，經濟部商業發展署工商輔導中心辦理的【2025傳市品牌-眾星雲集 好市加倍券】聯合主題行銷活動，彰化縣有彰化市的民權及華陽市場參與，活動中宣導民眾在市集消費中可以自備環保購物袋、環保杯，落實環保理念，並藉由全國同步舉辦，吸引更多民眾至傳統市集遊逛並消費，帶動傳統市場攤商商機，民眾反應熱絡。

▲民權公有市場。（記者林明佑攝）

彰化市公所為了促進彰化市場的消費及落實環保理念，將延續舉辦「傳市品牌-眾星雲集 好市加倍劵」活動及配合環境部推動全台減塑市場政策，在彰化市四個公有零售市場，同步宣導民眾在市場消費中可以自備環保購物袋、環保杯，落實環保理念，並可以100元換200元的模式，增強吸引力、促進消費者的消費行為，以創造在地話題熱度與擴大活動效益，帶動市場攤商商機。