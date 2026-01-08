影／彰化平和國小建和分校二期校舍動土 斥資2億946萬打造教學大樓

▲彰化縣政府秉持「投資教育，就是投資未來」的施政理念，今日於平和國小建和分校盛大舉行「第二期校舍新建工程」動土典禮。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府秉持「投資教育，就是投資未來」的施政理念，今（8）日於平和國小建和分校盛大舉行「第二期校舍新建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美表示，本工程投入縣款2億946萬餘元，將興建地上四層、共28間教室的教學大樓，預計116年11月完工。平和國小建和分校的校園建設，承載著許多家長與社區多年來的期待，期盼讓孩子在充滿美感的環境中自在學習、勇敢探索，在世界舞台上發光發熱。

廣告 廣告

王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員的大力支持，本工程由縣府全額支出，教學大樓設計融合『植物葉脈』的生命意象，建築線條如同自然律動般延伸，強調校園空間與自然的和諧共生，致力於構建通風、採光佳且具空間層次的學習環境，並融合空間美學概念。此外，縣府預計再投入3億9,835萬元進行第三期工程興建操場與地下停車場，以紓解上下學尖峰車流與居民停車壓力，提升家長接送的安全與便利性，達成校園與社區雙贏的局面。

▲平和國小建和分校第二期校舍新建工程動土典禮合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，從以前擔任議員時期，就關注到建和分校校舍不足問題，後續協調並克服萬難，終於正式啟動二期工程。這兩年來縣府挹注平和國小本校區超過2,015萬元經費，解決校內漏水與酷熱問題的「防水隔熱工程」、提供乾淨衛生環境的「廁所整建」及「XR數位共學中心」，提供優質的教學環境讓學生在優質的環境中就學成長。

▲彰化市平和國小建和分校完工模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美進一步指出，平和國小在王校長及所有師生的努力下，辦學績效卓著，有曲棍球隊在世界級賽事中締造「五連霸」的輝煌傳奇，舞蹈隊也榮獲全國賽事特優殊榮，表現成績亮眼。期盼持續建構安全、優質的教學環境，讓孩子放心學習、成長茁壯，引領彰化更好、更進步。

立委謝衣鳯表示，平和國小的歷任校長對於英文教育及學生的德、智、體、群、美各項教育，都非常用心。感謝縣府以及議長與所有議員的協助，協助平和國小越來越好，讓所有同學在廣闊的舞台上發光發熱。

議員白玉如代表致詞表示，平和國小是她的母校，感謝王縣長縣府團隊以及現任與歷任校長的用心與規劃，並感謝全體議員對教育的重視，讓教育與各項建設日益完善。

平和國小校長王麗惠表示，感謝王縣長縣府團隊的協助，以及所有議員對教育的高度重視，投入2億多元經費支持本校建設，感謝歷任校長、本校家長會長、行政團隊及建築師共同努力與支持，投資教育就是投資未來，很開心今天與大家共同見證這歷史性的時刻。

教育處指出，平和國小第二校舍推動過程面臨土地整合與基地整備等艱鉅挑戰，縣府團隊始終秉持「以孩子為優先」的施政態度克服萬難，順利啟動二期工程。本案特別重視校園的空間美學與環境教育，這座新校舍不僅是硬體設施的升級，更象徵著對孩子的守護與期許，陪伴每一位平和學子在這片土地上「向下深耕、向上茁壯」，以穩健的步伐迎向更燦爛的未來。未來縣府將持續推動智慧教室、雙語教育及閱讀深耕，透過軟硬體全面升級，讓彰化孩子不僅能快樂學習，更能具備放眼國際的視野與競爭力，成為未來的棟樑之才。