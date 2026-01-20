影／彰化平安站迎大寒送暖不間斷 人安「寒士吃飽30」急需社會支持

▲人安基金會彰化平安站今日舉辦「圍爐活動」，由彰化人大小事版主蔡坤翰與生活行動秘書王靜宜、彰化市民生里長陳永裕等人一同參與發放，邀請在地寒士、街友及低收入戶齊聚共享熱食。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】時序進入一年中最寒冷的「大寒」節氣，冷風刺骨，對露宿街頭或生活困頓的寒士而言，更是嚴峻的考驗。人安基金會彰化平安站今（20）日在站內舉辦「圍爐活動」，由彰化人大小事版主蔡坤翰與生活行動秘書王靜宜、彰化市民生里長陳永裕等人一同參與發放，邀請在地寒士、街友及低收入戶齊聚共享熱食，透過實際行動傳遞關懷，讓寒士在寒冬中感受到「不被遺忘」的溫暖。

彰化市民生里長陳永裕表示，感謝人安基金會在民生里舉辦關懷寒士的慈善活動，為地方注入溫暖與正能量，也感謝社會各界熱心人士的支持與共襄盛舉，讓弱勢族群在寒冬中感受到溫暖。

▲人安基金會推動「寒士吃飽30」公益行動，目前活動經費尚缺六成，邀請民眾共同響應，希望能在過年前夕， 讓寒士們感受社會溫暖。（圖／記者林明佑攝）

彰化人大小事版主蔡坤翰則表示，希望能以自己的一點微薄力量拋磚引玉，號召更多民眾投入公益行列，凝聚社會愛心，讓需要幫助的人都能感受到溫暖與希望。

彰化平安站站長游山河表示，大寒象徵寒冷達到高峰，平安站每日準備的熱食，對寒士而言不僅是果腹，更是一份被關懷、被看見的力量。彰化平安站特現場熬煮麻油雞湯及各式菜餚，暫時驅散寒意，也讓長期處於社會邊緣的寒士感受到人情溫度。

游山河指出，人安基金會持續推動「寒士吃飽30」公益行動，已邁入第36屆，在農曆年前將一份年禮及應急紅包送到寒士手中，希望能在過年前夕， 讓寒士們感受社會溫暖。目前活動經費尚缺六成，邀請民眾共同響應：愛心年禮800元、應急紅包600元及每月918元「拉一把」服務盼社會大眾伸出援手，讓溫暖不中斷。彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。