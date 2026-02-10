影／彰化新女性關懷協會辦桌圍爐 55名家扶親子提前歡慶團圓

▲彰化縣新女性關懷協會今日舉辦「寶貝咱的囝仔－與家扶兒童歡慶團圓活動」，邀請來自二林、竹塘、芳苑及大城等4鄉鎮共55名家扶親子共享年節午宴。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年將至，為讓經濟弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，彰化縣新女性關懷協會今（10）日舉辦「寶貝咱的囝仔－與家扶兒童歡慶團圓活動」，邀請來自二林、竹塘、芳苑及大城等4鄉鎮共55名家扶親子共享年節午宴，並發放新年幸福紅包與生活物資，以實際行動傳遞關懷與支持，陪伴家庭迎接嶄新的一年。

新女性關懷協會理事長卓仕文表示，年節象徵希望與團圓，但弱勢家庭往往因經濟壓力難以安心過節，希望透過圍爐餐敘讓孩子知道自己並不孤單，也讓家長感受到社會的關心。活動包括創會長郭美卿、前彰化縣長卓伯源、縣府參議柯呈枋及縣工策會副總幹事陳穎青等人到場致意，祝福家庭新年快樂。郭美卿並發放幸福紅包給40名家扶兒少，逐桌送上福袋，場面溫馨。

▲發放新年幸福紅包合影。（圖／彰化家扶提供）

活動中，一對兄妹小豐與小宸在越南籍母親陪同下早早抵達。母親於在地禽肉處理工廠任職，為增加收入經常加班，平日鮮少有機會與孩子好好用餐。當天一家人圍坐享用團圓飯，孩子臉上洋溢笑容。母親感恩表示，很少有機會與這麼多人一起吃飯，看到孩子吃得開心就感到滿足。

彰化家扶扶幼委員會主委李世湧指出，感謝新女性關懷協會長期支持受助家庭，這份陪伴讓孩子在成長過程中感受到被重視的力量。目前仍有不少弱勢家庭在生活與教育上需要各界協助，特別是年節期間更顯珍貴，呼籲社會大眾響應「無窮世代－傳愛過好年」活動，匯聚更多資源，成為家扶孩子最堅強的後盾。