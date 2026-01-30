影／彰化春節市集2月14日開跑 廟街鬧市吃喝玩樂再抽機車

▲115年農曆春節將至，彰化市公所自2月14日起至22日，以『廟街鬧市・馬上有錢』為主題，展開一系列的春節市集活動。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】115年農曆春節將至，彰化市公所自2月14日起至22日，以『廟街鬧市・馬上有錢』為主題，展開一系列的春節市集活動，搭配富含文化特色的彰化寺廟古蹟以及在地風味的巷弄小吃，長達九天的春節活動，讓市民浸潤式的體驗彰化這座城市的懷舊年味！

彰化市長林世賢表示，從113年第一次舉辦的春節活動，迎來外地客的讚聲以及在地居民的支持。整個範圍從民族路到永樂街以及聯合周邊廟宇（開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟、元清觀）打造的春節活動，大大吸引了百萬人次參與。今年春節活動不僅加長天數，擴大範圍到小西商圈及高賓閣，延續臺灣設計展期間最夯的AI光雕秀去重現彰化巷弄特色。

▲小朋友歡喜騎小木馬造型的提燈為春節市集熱身。（圖／記者林明佑翻攝）

今年特別以走進巷弄轉好運的「命理一條街」，以及不能錯過的老市場活動「南門市場嘉年華」，形塑全台最具特色、最具人情味的走春路線。本次春節市集活動期間2月14日至2月22日，規劃六大主題活動及近140攤市集，活動能吃喝玩樂還有機會抽中機車，讓民眾玩得盡興，買得開心。

▲林世賢市長和小朋友玩彈珠童玩。（圖／記者林明佑翻攝）

包含永樂街慶安宮廟口「那卡西」經典重現、民族路市集的「闖關活動」以及和平路1巷、小西商圈及高賓閣「光雕秀」及年節主題表演活動，活動時間下午14時至晚上21時。除夕當日，永樂街活動特別延長至晚間23時，讓民眾白天拜廟宇、晚上踅夜市，感受彰化特有的懷舊新春氛圍。

一直以來，彰化市公所以「過年必來走春」的首選城市為努力的目標，透過春節市集活動，不僅能帶動地方經濟與商圈發展，更希望讓市民與返鄉遊子在熟悉的街道中，看見城市的改變與用心。誠摯邀請大家於春節期間進到彰化市，走入廟宇祈福、體驗巷弄文化、品嘗在地美食，一起感受彰化最有溫度、最有年味的春節市集，共迎一個「馬上有錢、好運連連」的新年。