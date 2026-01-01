影／彰化榮家元旦升旗典禮 真善美協會獻唱共迎嶄新一年

▲為迎接中華民國115年元旦，彰化榮譽國民之家隆重舉行元旦升旗典禮，同仁與住民齊聚一堂，在歡樂的氣氛中向國家致敬，並共同迎接嶄新的一年。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接中華民國115年元旦，彰化榮譽國民之家隆重舉行元旦升旗典禮，同仁與住民齊聚一堂，在歡樂的氣氛中向國家致敬，並共同迎接嶄新的一年。

典禮於上午準時開始，伴隨雄壯嘹亮的國歌及國旗歌聲，國旗冉冉升起，現場全體人員行注目禮，神情莊重。隨後齊唱國旗歌，象徵對國家長久以來的認同與情感連結，也凝聚榮家世代共同的歷史記憶與榮民精神。接續演唱〈國家〉、〈梅花〉、〈中華民國頌〉等歌曲，熟悉的旋律喚起長輩們對歲月與時代的深層共鳴，場面溫馨而感人。

本次活動特別邀請社團法人真善美協會蒞臨獻唱演出，為元旦升旗典禮增添溫暖與祝福。協會成員以真摯動人的歌聲，演唱多首膾炙人口的歌曲，旋律悠揚、情感真切，不僅帶動現場氣氛，也讓長輩們在音樂中感受關懷與陪伴，現場不時報以熱烈掌聲。

彰化榮家家主任蘇再勝表示，元旦升旗典禮不僅是迎接新年的重要儀式，更是一個凝聚情感、傳承價值的時刻。透過升旗、歌唱與藝文演出，讓住民在熟悉而莊重的儀式中，感受被尊重、被記得，也為新的一年注入希望與力量。