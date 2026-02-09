影／彰化榮家創意春聯DIY 長輩巧手迎春添喜氣

▲農曆春節將近，為營造濃厚年節氛圍，並鼓勵長輩動手創作、活化手眼協調，彰化榮家日前特別邀請長年深耕社區教學、經驗豐富的康寶玲老師，帶領住民進行創意春聯手作活動。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將近，為營造濃厚年節氛圍，並鼓勵長輩動手創作、活化手眼協調，彰化榮家日前特別邀請長年深耕社區教學、經驗豐富的康寶玲老師，帶領住民進行創意春聯手作活動，透過剪貼與組合，讓長輩親手完成獨一無二的年節祝福。

活動中，康老師以循序漸進的方式引導長輩操作，首先運用不同顏色的色紙，分別剪出象徵迎春納福的「春」字、寓意吉祥的橘子，以及點綴畫面的葉片。接著，長輩們依照邊線剪裁事先印製好的「馬上有錢（元寶）」圖案，在老師細心提醒下，一刀一剪都格外專注。

▲康寶玲老師帶領住民進行創意春聯手作活動，透過剪貼與組合，讓長輩親手完成獨一無二的年節祝福。（圖／彰化榮家提供）

完成剪裁後，長輩們將各式圖案依序組合黏貼在以金黃色為底、紅色為上的紙卡中，並透過泡棉黏貼方式增加層次，讓春字、橘子與元寶圖案呈現立體效果。最後再以金黃色小花朵加以裝飾，使整體作品更顯喜氣與豐富層次。在剪貼與排列的過程中，長輩們彼此討論配色與位置，互相欣賞成果，現場氣氛溫馨熱絡。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過創意春聯手作活動，不僅讓長輩提前感受過年的喜悅，也促進專注力、手部精細動作與人際互動，讓傳統年節文化以嶄新的形式融入日常生活。未來也將持續結合社區師資與多元課程，陪伴長輩在創作中迎接充滿祝福與希望的新一年。