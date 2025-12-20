影／彰化歲末演唱會湧3.5萬人潮 李聖傑壓軸、480秒煙火秀驚艷全場

▲萬眾期待的「2025彰化歲末演唱會」於晚間在彰化縣立體育場盛大登場，今年歲末晚會邁入第7年舉辦，吸引3萬5千人參與。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】萬眾期待的「2025彰化歲末演唱會」於20日晚間在彰化縣立體育場盛大登場，今年歲末晚會邁入第7年舉辦，吸引3萬5千人參與，期盼每年透過晚會讓每位民眾深刻感受「幸福彰化」的溫馨氛圍。彰化縣長王惠美歡迎全國民眾到彰化旅遊，以溫暖的歌聲相伴，共同迎接全新的2026年！

王惠美表示，歲末是感恩的時刻，今天演唱會齊聚老中青歌手與民眾同樂。因應昨日北捷事件，縣府特別加派警力，確保活動順利進行。感謝鄉親這一年來支持縣政，也感謝議長謝典霖及所有議員對預算的全力支持，協助縣府打造「美好彰化 希望城市」。

▲壓軸邀請到情歌王子李聖傑，用嘹亮的歌聲帶動全場氣氛high到最高點。（記者林明佑攝）

王惠美指出，大家期待的「2026彰化月影燈季」，將於下週六（12/27）點燈，持續展出至明（115）年3月1日，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區妝扮成「跳跳馬戲團」。燈季特別與彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，精彩可期。也提醒9至12月在彰化消費的鄉親，記得把發票上傳至「彰化GO購」網站，參加明(115)年1月7號的抽獎，有機會把價值近200萬元的電動車、黃金條塊、萬元大禮包等豐富大獎帶回家。

▲長達480秒的璀璨煙火秀，彷彿寫下一整片夜空的詩句，為民眾留下最美好的歲末回憶。 （記者林明佑攝）

立委謝衣鳯表示，這次歲末演唱會有新銳歌手，也有資深歌手，相信能讓各年齡層聽眾共享同樂。

議長謝典霖表示，縣府非常貼心，錯開聖誕跟跨年，讓喜歡熱鬧的朋友，既可以參與跨年活動，也能在彰化聆聽歲末演唱會。

城觀處長王瑩琦表示，今年演唱會卡司星光熠熠，由幽默風趣的藝人黃小柔及張立東聯合主持，充滿活力的Luxy Girls開場秀揭開序幕。知名國台語歌手及重量級樂團輪番上陣，用跨越世代的金曲帶領大家回味最甜美的青春歲月，不僅有聽團族喜愛的糜先生樂團及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及annbae裴安等9組歌手與樂團輪番獻唱。壓軸邀請到情歌王子李聖傑，用嘹亮的歌聲帶動全場氣氛high到最高點，最後長達480秒的璀璨煙火秀，彷彿寫下一整片夜空的詩句，為民眾留下最美好的歲末回憶。

王瑩琦指出，除了精彩絕倫的表演，還有摸彩抽好禮，獎項豐富實用，有光陽125機車、星宇航空台中至日本神戶雙人來回機票、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等大獎，期盼讓民眾聽得過癮、玩得開心，也有機會將大獎帶回家。