影/彰化民宅回收物堆積釀火警！ 女子二度燒燙傷送醫

彰化縣昨（24）日發生嚴重火警！消防員成功從社頭鄉一處堆滿回收物的民宅火警現場救出2名受困民眾，其中一名42歲詹姓女子因吸入濃煙嗆傷，且多處燒燙傷送醫治療。火警現場火舌狂竄，消防人員花費近2小時才完全撲滅火勢，起火原因仍在調查中。

位於社頭鄉清興路的透天厝發生火警，由於1樓堆放大量回收物品，火勢相當猛烈。（圖／中天新聞，下同）

這場火警與基隆市「台北生活家」大型社21日的火警事件形成令人憂心的巧合。彰化縣消防局一名消防隊員透露，24日晚間9點18分接獲報案，位於社頭鄉清興路的透天厝發生火警，消防局立即調派各式消防車輛14輛、救護車2輛，動員消防員33名及義消17名前往現場救援。

廣告 廣告

「當時火勢相當猛烈，一樓堆放大量回收物品是主要原因。」消防隊員在接受訪問時表示。起火建築為二層樓透天厝，三樓則以石棉瓦搭建。火場內的2名民眾因來不及逃出，一度受困火場，所幸及時跑到鄰近建築頂樓避難，最終被消防人員順利救出。

現場調查顯示，火警發生於民宅儲物間，由於屋內堆置大量回收物，導致火勢迅速蔓延並產生悶燒。消防隊員抵達現場後立即布水線灌救，火勢於晚間9點43分獲得控制，至晚間10點53分才完全撲滅。整個燃燒面積約60平方公尺。

獲救的詹姓女子傷勢較為嚴重，她不僅吸入大量濃煙導致嗆傷，右手前臂及手掌還有二度燒燙傷，面積約佔體表面積的百分之三，臉部、脖子及左手也有多處一度燒燙傷。救護人員將她送往彰化基督教醫院進行治療，所幸意識清楚，生命跡象穩定。

彰化縣消防局指出，這類民宅堆積大量雜物的情況極易引發嚴重火災。「回收物堆積不僅加速火勢蔓延，也造成救援困難。」消防局人員強調，這次火警與基隆市日前發生的火災有相似之處，都是因為住宅內堆積大量雜物所致。基隆那起火警最終導致仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，令人惋惜。

消防人員提醒民眾，居家環境應保持整潔，避免堆積過多雜物，尤其是易燃物品更應妥善收納。目前彰化縣消防局正持續調查這起火警的確切起火原因及責任歸屬，相關調查結果將於釐清後公布。

延伸閱讀

三度衝火場殉職！詹能傑遺孀急發聲明：未設任何募款帳戶

勇消詹能傑殉職追晉分隊長！ 雙親淚求胞弟調回基隆

勇消詹能傑救人殉職 卓榮泰親赴靈堂上香弔唁慰問家屬