影／彰化永靖學子齊聚鄭成功紀念館 魏碩衛領軍祈福預祝「包高中」

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▲彰化縣永靖鄉公所於今日上午在鄭成功紀念館隆重舉行「考生祈福活動」，由鄉長魏碩衛帶領全體考生向成功爺誠心祈願，祈求護佑學子考運亨通、心想事成。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為預祝永靖鄉內莘莘學子在即將到來的各項升學考試中能發揮實力、金榜題名，彰化縣永靖鄉公所於今（15）日上午在鄭成功紀念館隆重舉行「考生祈福活動」，邀請永靖國中國三與永靖高工高三考生代表齊聚一堂，由鄉長魏碩衛帶領全體考生向成功爺誠心祈願，祈求護佑學子考運亨通、心想事成。

活動在永靖鄉立幼兒園鼓隊氣勢磅礴的開場表演中揭開序幕後遵循古禮，由鄉長魏碩衛擔任主獻官，率領永靖國中及永靖高工校長、民意代表及各界貴賓陪同。在校長誦讀祝禱文、考生雙手合十默念後 ，全體參與者共同行獻供禮並擊響狀元鑼，象徵一鳴驚人、金榜題名。

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▲永靖鄉長魏碩衛希望透過今天的祈福儀式，除了藉由成功爺的靈氣為大家加持，更能舒緩大家的應考壓力。（圖／記者林明佑翻攝）

祈福典禮的供品與賀禮別出心裁，永靖鄉公所備妥象徵「聰明」的青蔥、「勤學」的芹菜、「會算」的蒜頭，以及寓意「順利」的竹筍與「好彩頭」的蘿蔔，並備有礦泉水祈求「文思泉湧」，搭配蘋果、甘蔗、紅棗、桂圓與龍眼殼，祝福學子能獲得成績A++、倒吃甘蔗、好頭殼並連中三元。此外，公所團隊特別準備「包高中」祝福小禮，內含造型包子紓壓小物、毛巾蛋糕、粽子零錢包及成功御守，透過豐富的吉祥寓意與實用設計，為考生緩解壓力並加油打氣。

▲永靖鄉公所團隊特別準備「包高中」祝福小禮，內含造型包子紓壓小物、毛巾蛋糕、粽子零錢包及成功御守，透過豐富的吉祥寓意與實用設計，為考生緩解壓力並加油打氣。（圖／記者林明佑翻攝）

永靖鄉長魏碩衛表示，教育是家鄉發展的基石，看到考生們充滿朝氣，深感欣慰。考試不僅是學力的測驗，更是意志力的磨練，希望透過今天的祈福儀式，除了藉由成功爺的靈氣為大家加持，更能舒緩大家的應考壓力。同時也勉勵學子們要像麵線一樣思路長久不間斷，祝福所有考生都能發揮實力，順利考取心目中的理想學校，頂尖未來指日可待。

▲彰化縣永靖鄉公所於今日上午在鄭成功紀念館隆重舉行「考生祈福活動」，邀請永靖國中國三與永靖高工高三考生代表齊聚一堂。（圖／記者林明佑翻攝）