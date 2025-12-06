影／彰化永靖點亮平安季 美食、市集與星光演唱會嗨翻週末夜

▲彰化縣永靖鄉公所於今日盛大舉辦2025年『福曜永靖~點亮平安季』-走讀客底文化系列活動，由永靖鄉長魏碩衛親自主持點燈儀式，讓更多人看見永靖的獨特魅力。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推廣客底文化並迎接歲末佳節，彰化縣永靖鄉公所於今（6）日盛大舉辦2025年『福曜永靖~點亮平安季』-走讀客底文化系列活動，現場結合熱鬧的社區美食園遊會、文創市集及星光演唱會，吸引數千名鄉親湧入同樂。永靖鄉長魏碩衛親自主持點燈儀式，並與現場嘉賓抽出機車、日本來回機票等大獎，讓永靖的夜晚在歡笑與驚呼聲中璀璨亮起。

本次活動安排在地社區帶來客家元素演出，讓民眾親近客底之美，更隆重舉行國小燈籠彩繪佳作頒獎，鼓勵學童參與文化活動，連結在地教育與社區。活動自下午4點便湧現排隊人潮，永靖鄉公所特別規劃憑11、12月發票兌換摸彩券及打卡送市集園遊券的活動，不僅活絡在地買氣，更募集大量愛心發票做公益。現場市集與客家宣導攤位，飄散著各式美食香氣，讓參與民眾有吃又有拿，氣氛熱鬧非凡。

廣告 廣告

▲活動最高潮莫過於眾所期待的「歡樂摸彩」，今年獎品陣容豪華，包括機車、日本東京來回機票、液晶電視、平板電腦及遊戲主機等。（記者林明佑攝）

晚間的表演節目更是星光熠熠，永靖鄉公所邀請到台語歌壇重量級天后龍千玉與實力派唱將袁小迪輪番登台，帶來多首膾炙人口的經典金曲，台下鄉親聽得如癡如醉，紛紛舉起應援手燈。此外，深受小朋友喜愛的YOYO家族「南瓜哥哥」與「櫻桃姐姐」也帶來活力滿點的唱跳秀，讓現場瞬間變成大型親子派對；加上新生代歌手Bryant煜晨演唱，滿足了各年齡層觀眾的喜好。

▲永靖鄉長魏碩衛在點燈儀式中表示，永靖擁有豐富的歷史與人文風貌，透過『點亮平安季』，我們希望不只是點亮耶誕燈飾，更是點亮鄉親心中的溫暖與希望。（記者林明佑攝）

永靖鄉長魏碩衛在點燈儀式中表示，永靖擁有豐富的歷史與人文風貌，透過『點亮平安季』，我們希望不只是點亮耶誕燈飾，更是點亮鄉親心中的溫暖與希望。感謝客委會的指導與各社區發展協會、村辦公處的全力支持，讓大家看見永靖的團結與美好。

活動最高潮莫過於眾所期待的「歡樂摸彩」，今年獎品陣容豪華，包括機車、日本東京來回機票、液晶電視、平板電腦及遊戲主機等。當魏碩衛鄉長抽出機車與機票得主時，現場氣氛沸騰至最高點，獲獎民眾興奮直呼：「真的太幸運了！這是今年最棒的耶誕禮物！」

『福曜永靖~點亮平安季』-走讀客底文化系列活動，今日在全場互道平安與璀璨的燈光中圓滿落幕，永靖鄉公所也期許透過系列文化活動，持續凝聚社區情感，讓更多人看見永靖的獨特魅力。