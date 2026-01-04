影/彰化溪湖奉天宮建醮！驚見「捷克籍法師」講英文祈福

記者高珞曦／綜合報導

彰化縣溪湖鎮24年一科的建醮大典盛大展開，奉天宮慈惠堂罕見出現1位捷克籍法師「Jack」，他和其他法師一起持火筆為信眾祈福，因他中文還不是很流利，祈福過程甚至是說英語，令人嘖嘖稱奇。

彰化溪湖奉天宮慈惠堂最近出現1位捷克籍法師「Jack」（紅框處）手持火筆為信徒祈福。（圖／中天新聞）

溪湖奉天宮慈惠堂瑤池金母五府千歲乙巳年啟建金籙慶成祈安祈安謝土五朝福醮近日登場，熱鬧的道教盛事上，祈福隊伍出現少見的外國人身影，他戴頭冠、披黃色道袍，持火筆為信徒祈福的動作十分專業。

據法師黃義智表示，這位「Jack法師」來自捷克，是黃義智的學生之一，Jack與黃義智兒子本是同學，因緣際會下接觸台灣的道教信仰，讓本無宗教信仰的Jack產生濃厚興趣，也曾在道壇看過黃義智用火筆替民眾消災祈福，進而促成Jack跟隨黃義智學習道教相關知識。

Jack那天就是在老師黃義智的授權下，配戴老師的頭冠、道袍為人祈福。（圖／中天新聞）

黃義智說，先前有讓Jack在道壇實際學習過祈福儀式，這次剛好遇到溪湖奉天宮慈惠堂的建醮法會，於是黃義智以法師身分授權，讓Jack加入以火筆替信徒祈福的行列。黃義智提到，自己很佩服Jack，當天非常多人，但Jack第1次參加就堅持參與超過3小時，且雖Jack中文口說程度還是弱項，Jack經請示後改用英文「keep safety」完成祈福，其他儀式流程都和原有的一樣。

黃義智法師與他的8人團隊在溪湖奉天宮慈惠堂擺設「米龍」，使用1500斤白米花1天時間鋪設完成。（圖／中天新聞）

溪湖鎮長何炳燁說，這次建醮法會自2025年12月29日至2026年1月4日期間，6天約有超過30萬名信徒共襄盛舉。這次法會上，「Jack法師」在應聘法師黃義智的授權與指導下認真學習，成為眾人焦點。現場也有女信徒表示，台灣很少看到外國人當法師，覺得很新奇、很特別，如果有機會遇到替人祈福的Jack法師，會很開心。

