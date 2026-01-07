影／彰化火麒麟傳奇書畫展 重現清代名士慶舍藝術風華
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化市立圖書館主辦的「彰化火麒麟傳奇（慶舍的故事）」台灣書畫展，1月3日至1月26日在圖書館藝文展覽室盛大展出，7日上午10點舉行隆重的開幕典禮。本次展覽以清朝彰化傳奇人物蔡催慶（人稱「慶舍」）為主題，展示大屯文化工作室郭双富先生多年的珍藏，市長林世賢誠摯邀請民眾前來觀賞，一起回顧台灣文人書畫的悠久歷史。
郭双富老師表示，本次展覽的核心圍繞著蔡催慶先生的藝術成就。慶舍為清代乾隆年間的名士，曾隱居於彰化關帝廟，並以詩、書、畫「三絕」聞名，並因其高潔的操守受到當時士人的推崇。此次展出的「紅麒麟」畫作，為慶舍珍貴的作品之一，至今仍是藝術界的寶貴遺產；展覽中還將展示其他慶舍的畫作，讓觀眾得以一睹這位傳奇人物的藝術風采。
▲林世賢市長頒感謝狀給郭双富。（記者林明佑翻攝）
此外，展覽也特別展示來自鹿港的「鹿港書家雙璧」鄭貽林與鄭鴻猷兩位書法名家的作品。鄭鴻猷，字澄川，號贊侯，為光緒年間的秀才，其草書作品深具藝術價值；而鄭貽林，字登如，號紹堂，則以隸書聞名，風格受呂世宜影響。這兩位大師的作品將呈現日治時期台灣書法的獨特魅力。
▲郭双富介紹他收藏的名畫-「紅麒麟」畫作。（記者林明佑翻攝）
本次展覽不僅包括書法和畫作，還展示了書法字帖和碑帖等珍貴的臨摹教材，這些資料對於學習書法者來說，具有極高的學術和文化價值。展品中的書法字帖，包括鹿苑吟社創辦人之一施梅樵先生的書帖，曾為彰化地區的學子提供了重要的學習資源，對地方書法文化的傳承貢獻良多。
展覽中展出的約40件作品，橫跨不同時代、不同地區的文人雅士之作，期盼透過觀眾的觀摩與體悟，深入感受文人書畫的藝術氛圍，並了解不同時代彰化人們的生活軌跡。林市長表示希望此次展覽能夠讓更多人對台灣的書畫藝術和歷史文化產生濃厚興趣，讓屬於彰化的文化記憶與文人書畫美學，在當代持續發光，並世代傳承。
其他人也在看
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 2 小時前 ・ 31
高虹安涉貪「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光
政治中心／徐詩詠報導新竹市長高虹安在立委任內因涉詐助理費，一審遭判刑讓她一度被解職。不過在去年12月，二審宣判貪汙罪部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。二審判決確定後，高虹安也隨即申請復職成功，返回市府上班，讓民眾黨陣營士氣提升不少。不過，高檢署在經過研議後，於5日提起上訴，相關理由也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 119
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 1 天前 ・ 55
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 35
涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
F-16飛官辛柏毅墜海失聯！管碧玲：海巡已派3艦6艇 鍥而不捨搜救
[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨（6）晚進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海發生跳傘意外，國防部、內政部及海巡署等單位漏夜搜救，仍未見辛柏毅身影。海委會主委管碧玲今（7）早在臉書發文表示，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。」海巡署則指出，目前已累計已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。 空軍司令部昨晚表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。 管碧玲今早發文指出，大家心繫的辛飛官，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，新頭殼 ・ 23 分鐘前 ・ 15
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 4
健保署突收「百萬捐款」！神秘人身份曝光 1句話揭感人原因
衛福部健保署去年突然收到一筆100萬元捐款，原來捐款人是一名女子，為了感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系照護，因此母親離世後，匯款100萬元到健保愛心專戶，希望能幫助到更多弱勢家庭。此外，還有一名15歲少年與年邁祖父母相依為命，透過愛心專戶獲得補助，他強調這份恩情會銘記於心，將來有能力也會幫助需要的人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園1/17開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
社區主委疑伸鹹豬手! 女秘書被"碰腰.拍臀"崩潰離職提告
中部中心 ／ 中部綜合報導台中清水一處大樓社區物業女秘書指控，去年三月上班期間，遭到主委疑似伸出鹹豬手，對方以突襲的方式，對她拍臀甚至觸碰腰部，讓她覺得不舒服，身心嚴重受創，隔月提出辭呈也向對方提告。該名主委一審被依性騷擾罪判刑3月，得易科罰金可上訴。女秘書控訴社區主委鹹豬手 碰腰還拍臀。（圖／翻攝畫面）女秘書站在大樓櫃檯前，主委從後方走過來，用手觸碰她的腰部一下，女秘書當場嚇到，還看了對方一眼。沒想到同一天，不只碰腰，還拍臀，女秘書叫了欸一聲，用手護住臀部，誇張的畫面，發生在台中清水一處300多戶的新社區，物業秘書控訴，遭到主委性騷擾。雙方對簿公堂 當事主委遭判３月徒刑得易罰金 表示會上訴。（圖／翻攝畫面）秘書說，對方甚至還跟她進入宅配室，從後方對她熊抱，覺得超可怕。發生騷擾事件後，對方還傳簡訊給她說，可以接受吃豆腐嗎？雙方調解時，當事主委還說只是開玩笑，隔月秘書身心受創離職，也向當事主委提告，提出30萬的調解金，但對方只願意賠一萬元。地院一審判決該名主委，三個月徒刑，得易科罰金，對此，該名主委沒有回應，但表示，會上訴。根據了解，當事主委已經卸任，社區發生性騷疑雲，女秘書說，當事主委從頭到尾沒有道歉，只能對簿公堂替自己討公道。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：社區性騷疑雲？女秘書控主委碰腰又拍臀 心身受創離職提告 更多民視新聞報導台南跨年晚會High翻天 中年男趁亂襲臀2女受害台中熟女控酒吧小鮮肉性侵！開庭曝「被侵犯過千次」 法官判決出爐高雄心衛中心執秘性侵少女 衛生局長曝「封口半年」原因民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 2
太子集團第六波搜索! 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶
（民視新聞綜合報導）檢調持續追查〝太子集團〞的犯案蹤跡！在昨天的第六波搜索，檢警發現台北信義區一間知名的雪茄館，疑似變成太子集團的洗錢據點，其中，雪茄館負責人陳韋翔和他哥哥陳韋志，疑似協助太子集團旗下多處水房洗錢，甚至還會協助集團成員兌換新台幣，訊後，弟弟交保，哥哥聲押！身穿白色長袖，戴著口罩，他是台北市信義區一間知名雪茄館的負責人陳韋翔，因為涉入太子集團洗錢案，5號遭檢調約談，訊後160萬元交保，限制出境出海，而被約談的，還有他的哥哥陳韋志。把自己包得緊緊緊，快步走進北檢，面對記者問話沒有多做回應，檢方訊後，針對陳韋志的部分聲請羈押。民視記者莊立誠﹔「檢警調查發現，信義區這間知名雪茄館，陳姓兄弟檔疑似涉嫌協助太子集團洗錢，也讓雪茄館成了洗錢水房。」檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）這一次針對太子集團洗錢案，所發動的第六波搜索，主要針對贓款進行追查，檢方發現，陳姓兄弟檔涉嫌協助太子集團旗下多處水房進行洗錢，金流透過地下匯兌方式進出台灣，當太子集團成員或所屬公司，有新台幣資金需求時，他們也會協助兌換，雪茄館成了交付現金的據點。這間雪茄館，過去曾經舉辦品酒會，以及爵士樂等表演，被檢方懷疑長期以合法掩護非法。檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）律師(前檢察官)李赫茗表示，檢察官也一定會在發現證據的過程當中，去伴隨著發現其他共犯，進而發動更多搜索，以及扣押的程序，因此像這次檢察官發動的第六波搜索，其實在檢察官的偵辦過程當中，都是非常正常的事情。檢警在2025年底，針對太子集團展開四波搜索，除了聲押禁見多名集團幹部，查扣大量名車、帳戶。上週五，檢警還查獲，帛琉一處，由前國安局軍官，所經營的度假村，也涉入其中。究竟還有多少人涉入太子集團案件當中，檢調動作一波接一波，要讓罪犯無所遁形。原文出處：太子集團第六波搜索！ 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶 更多民視新聞報導太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶停車格互槓！ 2男大馬路互毆雙雙掛彩｜#鏡新聞
為了搶車位，兩名駕駛在馬路上演全武行!新北市蘆洲區今天(1/5)中午，2名男子為了爭搶同一個路邊停車格爆發口角，其中一名身材魁梧的男子，猛掐對方脖子，甚至徒手巴頭，嚇得對方邊跑邊求饒，最後警方到場，兩人都傷痕累累，都被帶回警局。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)
蒐羅日本京都冬季雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)，圖為冬灯廊【旅遊經洪書瑱報導】日本千年古都的京旅遊經 ・ 1 天前 ・ 1
京都一日遊景點推薦！代表性地標級IG打卡點美食一天走逛吃買超滿足
京都之所以迷人，不只是因為古色古香的街景，更在於它同時保留了日本千年的文化脈動與四季風景。對初訪者來說，京都彷彿是一座活著的歷史博物館；對老旅人而言，它又像一位永遠看不膩的老朋友，每次造訪都能發現新的驚喜。從莊嚴壯麗的清水寺，到象徵城市的京都塔、熱鬧豐盛的錦市場，以及金光閃閃的金閣寺，每個景點都承載著獨特故事與城市靈魂。本篇攻略將帶你一次掌握京都的代表性必訪景點，不論你是準備第一次踏上京都，還是想用更有效率的方式規劃旅程，都能一次收集多個IG版面充滿京都感性的畫面！景點+ ・ 22 小時前 ・ 發表留言
騎車穿梭汐止部落巷弄送餐 阿美族人林雅瑩長期守護部落長者
47歲阿美族人林雅瑩熱忱社區關懷，投入新北市汐止部落文化健康站「汐止部落廚房」的送餐服務已2年，長期陪伴守護部落長者，獲新北市原住民族行政局肯定，她在送餐過程中，曾發現長者因帕金森氏症震顫發作而倒臥家中，在臨危不亂下，通報文健站照服員，在親屬同意下，請開鎖人員協助開門，並會同警方及開鎖人員展開救援行自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台大生逛西門町電動輪椅壓路人腳 控遭勒索賠償
北市一名台大生，昨（5）天晚上9點多，在西門町使用電動輪椅代步時，疑似不慎壓到陌生人的左腳，他指控對方不但大聲叫囂，甚至還開口勒索要錢。 #西門町 #台大生 #電動輪椅 #糾紛 #勒索東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
辛柏毅駕F-16墜海失聯！海巡搜救「驚險第1視角」50秒畫面曝
社會中心／徐詩詠報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，編號6700的F-16戰機在花蓮外海執行夜航任務時，突然失去光點，機上辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。如今，海巡署隊員搜救的驚險影片也隨之曝光。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
F-16夜航失事！飛官仍失聯 柯文哲、黃國昌集氣「求平安」
今（6）日晚間，空軍一架F-16戰機於花蓮執行夜間例行訓練時發生意外，飛官疑似跳傘後失聯。國防部第一時間啟動應變機制，全力展開海空搜救行動，總統賴清德也已指示相關單位以「人員平安」為最高原則，務必把握黃金時間救援。事件曝光後，各界關注搜救進度，柯文哲、黃國昌也相繼透過臉書發文，替飛官集氣，盼能平安歸來。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
停車驚魂！二度受困停車塔 廠商：零件舊+車輛重｜#鏡新聞
停車驚魂記！高雄一名車主連人帶車受困在升降式停車塔兩小時！而且他是二度受困。警消到現場救援，廠商表示應該是零件老舊，加上車輛較重所導致。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言