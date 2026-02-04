影／彰化無人載具與華宇企管簽訂MOU 強強聯手搶攻全球航太市場

▲彰化無人載具聯盟主席林世賢市長與華宇企業管理顧問股份有限公司副董事長簡夏蓉（左）、台灣永續價值共創協會理事長林瑛��（右）等人代表三方共同簽署，象徵無人載具產業正式啟動跨組織、跨專業的策略結盟機制。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】因應全球無人載具（UAV／UGV／USV／UUV）產業快速發展，以及國際供應鏈重組與「數位轉型、永續轉型」雙軸趨勢，彰化無人載具聯盟與台灣永續價值共創協會整合推動下，今（4）日與華宇企業管理顧問股份有限公司正式簽署三方策略合作備忘錄（MOU），攜手協助聯盟成員強化國際合規能力，全面提升進軍美國、歐盟及全球航太、國防與無人載具市場的整體競爭力。

備忘錄由彰化無人載具聯盟主席林世賢市長、華宇公司副董事長簡夏蓉、台灣永續價值共創協會理事長林瑛𤥶等人代表三方共同簽署，象徵無人載具產業正式啟動跨組織、跨專業的策略結盟機制。該合作亦標誌著由彰化起步、目前已匯聚數百家企業、千餘名產業成員擴及全台的無人載具產業，進一步建立更具系統性與可執行性的國際化支持架構。

台灣永續價值共創協會目前全面與彰化無人載具聯盟共同營運、合作，並協助串聯產官學研資源，推動產業升級與國際接軌。華宇企業管理顧問股份有限公司則具備豐富的國際標準與合規輔導實務經驗，專長涵蓋品質管理、資訊安全、AI 治理與永續淨零等關鍵領域。三方基於互信互惠原則，建立中長期策略合作關係，共同降低聯盟成員進入國際市場的制度與法規門檻。

依合作內容，華宇企管將在協會整體規劃與聯盟需求導向下，提供聯盟成員航太與國防市場准入輔導，包含航太品質管理系統（AS 9100／ISO 9001）、美國國防供應鏈合規（CMMC、NIST 800-171）、NDAA 與供應鏈安全評估等；並同步強化資訊安全與數位韌性（ISO 27001、ISO 27701）、AI 治理（ISO 42001、歐盟 AI 法規合規），以及組織型溫室氣體盤查、產品碳足跡、循環經濟與歐盟數位產品護照（DPP）等永續轉型核心能力。

此外，三方亦將不定期共同舉辦國際合規趨勢論壇、技術研討會與教育訓練，並透過台灣永續價值共創協會共同設立整合型專屬諮詢窗口，協助聯盟成員釐清國際法規要求、規劃合規導入路徑，降低企業在海外布局過程中的試錯風險，實質提升整體產業競爭力。

彰化無人載具聯盟主席林世賢市長表示，透過台灣永續價值共創協會的整合推動，結合專業顧問能量，期盼協助聯盟成員在快速變動的國際市場中，建立制度化、可信任且可持續的競爭優勢，讓彰化無人載具產業.，讓彰化無人載具產業不僅站穩台灣，更能穩健走向世界。