影/彰化田中馬拉松出事！62歲選手命懸一線直擊

今（9日）晨開跑的彰化田中馬拉松賽事傳出驚險一幕，有位62歲張姓跑者突然倒地失去心跳，幸好現場民眾即時施救，成功挽回一命，但尚未完全脫離險境仍在醫院觀察，命懸一線的搶救畫面也曝光。

事發現場畫面。（圖／中天新聞）

這場吸引近1萬7千名跑者參加的賽事於清晨6點半開跑，據彰化消防局表示，在上午8點58分接獲通報有選手倒地需救援，田中消防隊趕抵現場時，該名選手已無呼吸心跳。所幸當下有熱心民眾立即為他實施CPR心肺復甦術，消防員到場後接手繼續急救並進行電擊，才讓張男恢復心跳。

事發現場畫面。（圖／中天新聞）

救護人員隨即將張男送往田中仁和醫院急救，所幸他已恢復意識。醫師初步研判可能是急性心臟問題導致昏倒，目前已轉送秀傳醫院進一步治療。此事件提醒參與馬拉松等高強度運動的民眾，應留意自身健康狀況，以免發生意外。

張男被送醫。（圖／中天新聞）

