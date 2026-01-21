影/彰化百日草花海慘遭踐踏！ 遊客為拍美照踩出「癩痢頭」

彰化縣芬園鄉近期因百日草花海盛開成為熱門打卡景點，然而美景卻遭到部分遊客的不當行為嚴重破壞。部分遊客為拍美照而直接踩入花叢中，導致至少12處花海被踐踏，甚至還有人持剪刀大把摘取花朵帶走，讓五顏六色的夢幻景致變成「癩痢頭」。

部分遊客為拍美照而直接踩入花叢中，導致至少12處花海被踐踏，讓五顏六色的夢幻景致變成「癩痢頭」。（圖／ 米諾斯提供）

這片絢麗花海其實是農民在二期稻作收割後所種植的綠肥作物。寶山國小附近約5公頃、寶山福德祠旁約3.5公頃的百日草，黃色、粉色、紅色、橘色花朵搖曳生姿，宛如為大地披上五彩畫布，吸引大批遊客前來欣賞拍照。然而，隨著人潮湧入，不文明行為也隨之出現。

據了解，不少遊客為了拍攝「置身花海」的角度，罔顧公德心直接踏入花田中，將茂密花叢踩出一條條小徑。粗估寶山國小花田有8處被踩爛，寶山福德祠則有4處花田遭破壞，東禿一塊、西禿一塊，慘不忍睹。更誇張的是，竟有遊客大把大把採摘百日草帶回家，甚至還帶了剪刀等工具過來。

有遊客持剪刀大把摘取花朵帶走。（圖／ 米諾斯提供）

生態攝影師米諾斯指出：「有些農田在休耕時會撒上波斯菊或百日草花籽，等到春天時翻入土中作為綠肥。花田是純供大家欣賞的，若每個遊客都恣意在花田中踩踏、摘取，美麗的花海恐怕難以維持。」他呼籲民眾應具備公德心，站在花田外圍拍照，或從高處俯拍，不要走進花田，尊重花農與自然景觀。

米諾斯進一步表示，拍照不一定要走入花叢，利用錯位或從田埂高處俯拍，同樣能捕捉人與花海的美麗互動。每個人都應珍惜這片免費開放的美景，讓花期能夠完整延續，讓更多人能欣賞到完整的花海景致，而非殘破不堪的「癩痢頭」花田。

甚至有人將脚踏車騎到花海當中，毫無公德心。（圖／ 米諾斯提供）

