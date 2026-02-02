影／彰化磺溪扶青社伴家扶兒寫春聯 趣味甲骨文體驗文字美

▲年節將至，彰化磺溪扶青社陪伴彰化家扶兒迎接馬年，邀請專業老師帶領孩子書寫春聯與吉祥字及簡易甲骨文字，在歡樂創作中感受年味，體驗文化之美。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年節將至，彰化磺溪扶青社把握寒假時光，陪伴彰化家扶兒童迎接馬年到來。由社長王肇笙號召社友舉辦新年書法趣味活動，並邀請同時也是「糖篆藝聚空間」負責人的社友賴𤩷容老師，帶領30名家扶兒少創作專屬於自己的春聯。透過親手書寫春聯、吉祥字及簡易甲骨文字，孩子們在歡樂中體驗文字演變的趣味與歷史，不僅感受濃濃年節氛圍，也逐步培養對傳統文化的興趣與尊重。

活動一開始，由「柚子哥哥」帶來有獎徵答炒熱現場氣氛，透過搶答學習年節習俗，孩子們拿到獎品後笑容滿面，現場充滿歡笑聲。家住鹿港的阿睿，過去曾參加校內書法課程，卻因字體不夠工整而遭到嚴厲指責，逐漸對書法產生挫折與排斥，甚至拒絕再接觸相關課程。這次在活動中再次拿起毛筆，卻有了截然不同的學習體驗。課程跳脫傳統書法教學框架，不以筆畫工整與否作為評價標準，而是鼓勵孩子自在書寫、自由發揮創意，讓書法成為表達自我的方式，在輕鬆互動與耐心引導中，重新建立學習信心。

▲彰化家扶感謝彰化磺溪扶青社為家扶兒舉辦如此有意義、充滿年味的活動，孩子們在一筆一畫中寫下祝福，也寫出自信與成就感，在充滿愛、關懷與尊重的環境中，擁有快樂而溫暖的童年。（圖／彰化家扶提供）

家住秀水的小恩則略帶害羞又興奮地向社工老師分享自己的作品，開心地說：「老師，這是我第一次寫春聯，我要回去貼在家門口！」不少孩子也在春聯上畫滿金元寶、可愛小馬及祝福語，展現天馬行空的創意，打破春聯只能是文字的既定印象。

對許多家扶服務的弱勢家庭孩子而言，書法只是課堂中的一小部分，甚至有人從未寫過、不知道毛筆該怎麼拿，對春聯也僅停留在想像中。透過這堂課，孩子們彷彿踏入不同的世界，親身感受春聯紙的觸感與毛筆書寫的樂趣，收穫滿滿的新鮮體驗。

彰化磺溪扶青社匯集來自各行各業的社員，由賴𤩷容老師以活潑有趣的方式帶領課程，社員們更逐桌陪伴孩子創作，協助他們完成作品，在過程中提升自信與創造力。社長王肇笙表示，能結合社友專長陪伴家扶兒，感到非常開心，除了書法活動，也準備了豐富物資送給孩子們。看到孩子們拿著作品笑得燦爛，社工老師在一旁適時給予鼓勵，那樣的畫面令人十分感動。

彰化家扶主任王震光也表示，感謝彰化磺溪扶青社為家扶兒舉辦如此有意義、充滿年味的活動，孩子們在一筆一畫中寫下祝福，也寫出自信與成就感，在充滿愛、關懷與尊重的環境中，擁有快樂而溫暖的童年。彰化家扶同時呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代～傳愛過好年」募款行動，捐款專線04-7569336，郵局劃撥帳號00271389。