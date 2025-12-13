影／彰化社頭織襪芭樂觀光節 400攤位展現豐富在地產業

▲2025彰化社頭織襪芭樂觀光節暨社頭農遊季今日上午於社頭果菜市場盛大開幕。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化社頭織襪芭樂觀光節暨社頭農遊季今(13)日上午於社頭果菜市場盛大開幕，12月12至14日在活動現場有全國最大的織襪精品、農特產品展售、地方小吃、演唱會及煙火秀等精彩活動，還有芭樂創意料理免費品嚐、摸彩、打卡送好禮、發票換襪子、織足藏樂館促銷等好康活動，彰化縣長王惠美、社頭鄉長蕭浚二邀請全國鄉親安排假期暢遊社頭，購買社頭優質芭樂及好襪。

彰化縣長王惠美表示，社頭織襪芭樂觀光節活動已延續辦理24年，感謝當初創辦活動的前鄉長魏陳春惠，每年活動越來越熱鬧，也感謝中央鼎力支持。除了推廣織襪產業外，社頭也是盛產芭樂的產地，芭樂是擁有豐富營養的鮮果，送禮自用兩相宜，也成功外銷讓全世界都能品嘗到彰化芭樂的鮮甜滋味，歡迎大家這蒞臨社頭吃鮮果、買好襪。

▲社頭鄉長蕭浚二表示，社頭有3多「芭樂多、襪子多、董事長多」，社頭織襪芭樂節今年邁入第24年，感謝前鄉長魏陳春惠當初創辦以及縣府大力支持，讓社頭織襪芭樂節越來越熱鬧。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，為響應普發現金1萬元政策，「2025彰化GO購」消費抽獎活動特別延長到12月31日，並訂於明(115)年1月7日進行最後一次抽獎。只要在彰化縣內消費滿500元，皆可上網登錄參加抽獎，請大家把握時間，把錢花在彰化抽大獎。另外，12月20日縣府將在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，邀請情歌王子李聖傑等多位卡司，歡迎大家共襄盛舉，遨遊北彰、南彰各景點，親身體驗彰化的好山、好水、好人情。

▲樂活襪之鄉博物館攤位合影。（記者林明佑翻攝）

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭有3多「芭樂多、襪子多、董事長多」，社頭織襪芭樂節今年邁入第24年，感謝前鄉長魏陳春惠當初創辦以及縣府大力支持，讓社頭織襪芭樂節越來越熱鬧，逐漸發展出屬於社頭的地方特色。昨晚啟動燈會使用社頭4,000多盞的手繪彩燈與火車站的龍燈，照耀忠義路的杜鵑花大道，讓大家提前體驗明年的杜鵑花季氛圍。織襪節活動這3天現場除了展售54個各鄉鎮農特產品及400多個攤販市集外，還能賞花海、看稻草的裝置藝術。為讓更多朋友方便來鄉內旅遊，也規劃免費接駁車，從火車站、杜鵑花大道(忠義路)、清水岩寺、織襪產業園區、月眉池，最後到果菜市場，歡迎大家來相揪來社頭。

▲煒展國際企業有限公司攤位合影。（記者林明佑翻攝）

彰化縣政府表示，社頭鄉以織襪工業聞名全台，全台每5雙襪子就有4雙來自社頭，織襪相關廠商大大小小約200家，撐起台灣8成的織襪產量。近年業者不斷持續精進研發商品並轉型升級，朝向多元發展。現在12月適逢芭樂的產期，社頭鄉的芭樂種植面積有245公頃，因為氣候和土壤條件好，種植出來的芭樂營養價值高。除了鮮食芭樂，社頭鄉農會及農友們也積極開發加工產品，如芭樂冰棒、芭樂乾及芭樂心葉茶。農會每年也會辦理芭樂評鑑，鼓勵農友種植出高品質的芭樂，讓全國消費者能安心食用。