影／彰化秀傳鄭良珊醫師創作個展 從手術室走向陶土的創作之路

▲彰化秀傳紀念醫院南平大樓一樓藝文館展出《在刀鋒窯火裂縫中》鄭良珊醫師創作個展。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化秀傳紀念醫院南平大樓一樓藝文館今（18）日下午舉辦《在刀鋒窯火裂縫中》鄭良珊醫師創作個展開展式，秀傳整形外科主任鄭良珊透過繪畫、陶土與醫學的對話，展現他在醫療與藝術之間往返的生命體悟。會中馬旭院長、鄭醫師在美術系就讀期間的老師與同學，共同見證作品所承載的心路歷程。展期自今年12月18日起至明年1月14日，歡迎有興趣民眾前往欣賞。

創傷、裂縫與重生：從手術室走向陶土的創作之路

廣告 廣告

鄭良珊醫師自醫學院畢業後，投入外科與整形外科臨床工作近三十年。他在刀鋒下守護生命，也在累積治療創傷的經驗中，深刻感受到人的極限與脆弱。直到因緣際會考取國立彰化師範大學美術系研究所，又重新點燃沉睡多年的藝術熱情。

▲秀傳整形外科主任鄭良珊透過繪畫、陶土與醫學的對話，展現他在醫療與藝術之間往返的生命體悟。（記者林明佑攝）

在碩士班的創作過程，他刻意放下過往具象的繪畫語彙，轉向以直覺與感受為軸的創作方式。進入陶藝領域後，「手」的觸感成為核心媒介，讓他在揉捏、壓痕、推擠的動作間，重新梳理多年外科經驗在身體內留下的節奏與記憶。雖然嘗試遠離醫療語彙，但手術室的呼吸、醫學的思維與生命的重量仍自然浮現於作品之中。

▲彰化秀傳紀念醫院南平大樓一樓藝文館今日下午舉辦《在刀鋒窯火裂縫中》鄭良珊醫師創作個展開展式。（記者林明佑攝）

「手術與創作，對我而言，同樣是以手為媒介的探索─通往身體、內在與存在。」鄭良珊醫師如此形容這段生命旅程。

展名精神：在裂縫裡看見重構的力量

鄭良珊醫師表示，本次展覽名稱《在刀鋒窯火裂縫中》，象徵創作者在醫療與創作之間的心理裂隙，也象徵生命必須經歷的斷裂、燒灼與再生成。每一道裂縫，都是刀鋒留下的痕跡；每一次燒成，都是重生的儀式，生命不是在完整中誕生，而是在裂縫中重構、在刀鋒下重生。

對於長期深耕整形外科、處理創傷與重建的鄭醫師而言，裂縫不再象徵破碎，而是一種通往高處的階梯，是感知被擴展後的全新可能。

鄭良珊醫師進一步表示，此展覽也回應了秀傳醫院近年推動的永續精神─在醫療現場面對破損、痛楚與不確定性時，依然持續重建、陪伴與創造第二次生命的機會。

醫院藝文與永續精神的延伸：療癒不只發生在手術室

馬旭院長致詞時表示，彰化秀傳醫院始終以永續為核心，秉持「用心、創新、視病猶親」的價值定位，致力於打造兼具醫療品質與人文關懷的卓越醫療機構。本次展覽即是這份精神的延伸，呈現醫療專業者在臨床之外，透過藝術與世界對話、與自身和解的另一種形式。

彰化秀傳紀念醫院期望藉由藝文展覽，讓醫療空間不只是治療場域，更是承接生命故事的地方，讓員工、病人與社區民眾，都能在藝術中感受療癒的能量。