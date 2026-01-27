影／彰化縣中小學聯合運動會開幕 逾3200位選手同場競技

▲彰化縣115年中小學聯合運動會於1月27日至30日，一連4天在彰化縣立體育場盛大舉行，今日上午開幕典禮合影。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣115年中小學聯合運動會於1月27日至30日，一連4天在彰化縣立體育場盛大舉行，今(27)日上午舉行開幕典禮，彰化縣長王惠美表示，本次賽事規模極大，吸引全縣220所學校、3,234位隊職員熱情參與，中小學聯運不僅是展現體能的競技場，更是磨練毅力、紀律與自我突破的最佳機會。期許每位選手以平常心迎接挑戰，發揮「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，在賽場上全力以赴，突破自我、再創佳績，為自己也為學校爭取最高榮耀。

王惠美表示，為了4月即將登場的嘉義全中運，以及5月在花蓮舉辦的全國小學田徑錦標賽，本次比賽將選拔出優秀選手代表彰化縣出賽。彰化縣在去年全中運，勇奪 18 金、18銀、33銅，總共69面獎牌，為激勵參賽選手，也發放超過800萬元獎金，具體用於推動「奪金精進計畫」、優秀運動員暨績優教練獎助金，並執行「留縣培訓計畫」。從「拔尖、獎勵、留才」等方面三箭齊發，深耕彰化體育沃土，縣府將持續提供實際支持，讓選手無後顧之憂。

▲彰化縣長王惠美、縣議員陳玉姬、蕭文雄、黃千宴、彰化縣各級學校家長協會理事長廖國竣等人與選手一同合影。（圖／記者林明佑攝）

王惠美指出，縣府逐步在八大生活圈打造國民運動中心，今年3月「和美全民運動館」即將完成；「鹿港全民運動館」預計在年底完工。溪湖、二林、田中、北斗的場館，目前都在規劃及推動當中。感謝議長謝典霖以及所有議員對體育預算的支持，協助縣府團隊完善體育三級培訓制度，培育優秀運動選手。

▲選手賽場上全力以赴。（圖／記者林明佑攝）

教育處表示，本屆賽事精彩可期，涵蓋田徑與混合運動等多項競技。王縣長除感謝議會對於體育發展的鼎力支持外，也向全體裁判、工作人員及師長教練的辛勞致上誠摯謝意。邀請鄉親朋友撥冗前往體育場，以行動為這群揮灑汗水的彰化健兒加油打氣。縣府也將持續投入資源在體育領域，提升縣民運動風氣，打造讓民眾及選手皆能樂活運動的日常環境。