影／彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技 彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，今(8)日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開，縣長王惠美、議員陳榮妹與各族人好朋友共享文化盛宴。王惠美表示，彰化縣原住民有16族，人數共7,233位，期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。今年特別邀請彰化市平和國小合唱團演出，天籟般的優美歌聲讓全場貴賓感受到濃厚的原住民氛圍。

王惠美表示，本活動自2005年首辦以來，已邁入第20年，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化。今天有超過600位族人組成12個隊伍參加原住民舞蹈及體能競賽，族人為了今天的活動，從9月就開始進行長達1個月的訓練，就是希望展現最棒的成果。同時現場有超過20攤傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣等市集，歡迎大家一起共襄盛舉。

▲彰化縣原住民族文化節跳大會舞。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，縣府致力為各族營造更好的生活環境，也感謝陳榮妹議員對縣內族人的照顧，一有問題都會立即向縣府反映。縣府積極推動原住民福利政策，從醫療健康、居住安全及就業權益，也提供完善的社福照護，期盼共同邁向「美好彰化 希望城市」的願景。

▲平和國小合唱團表演。（記者林明佑翻攝）

縣議員陳榮妹表示，感謝王縣長對族人朋友的用心，本縣原住民族雖人數不多，但王縣長用心照顧每一位族人朋友的需求，有越來越多的孩子與年輕朋友參與縣內活動，努力延續原住民的傳統文化。今年有12隊參加，希望未來有更多隊伍參與一年一度的原住民族文化活動。

彰化縣政府民政處表示，每年10至11月秋高氣爽的季節，彰化縣政府號召分散在26鄉鎮市族人在圓形廣場相聚，與族人共同籌劃這場充滿傳統與歷史的文化節，就是希望帶給大家最豐富的節目。彰化擁有豐富的人文歷史及文化資源，原住民族文化節是展現原住民族文化深厚內涵的重要時刻，也是多元文化共榮的最佳例證。

今年活動首先登場是[聯合主祭]-由長老們帶領大家，以敬天、敬地、敬祖靈儀式，傳達給年輕一輩族人維繫自身文化、傳承與宣揚的使命感，啟發族人牢記和平、尊重、互助以及分享的祖訓，並祈求祖先護佑豐收。再來是[原住民歌曲表演]-由彰化市平和國小合唱團演出，這團隊以原住民族歌曲演出，無論是在國內或國外比賽都有亮眼的佳績。

接續的大會舞今年共有12隊超過600人一起起舞，展現原住民優美舞蹈。最後是練習許久的[舞蹈競賽]-每隊盡全力展現最佳舞姿及合作默契，[體能競賽]是表現出體能及團隊精神最佳時機。此外，現場有超過20攤原住民市集，有傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣，歡迎大家一起來參加，感受最豐富多元的原住民文化。