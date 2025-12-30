影／彰化縣友善育兒行動3.0 推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡三大措施

▲彰化縣政府於今日在縣府中庭舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，彰化縣長王惠美宣布於明（115）年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施，陪伴縣民朋友迎接新生命、安心成家。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近年來全台生育率逐年下降，彰化縣亦無法置身事外，為應對日趨嚴重的少子化問題，彰化縣政府於今(30)日在縣府中庭舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，彰化縣長王惠美宣布於明（115）年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施，涵蓋懷孕、生產到育兒等重要階段，提供更完整及貼近需求的支持，陪伴縣民朋友迎接新生命、安心成家。

王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，面對少子化這項國安問題，縣府特別整合社會處、民政處及衛生局的各項資源，針對懷孕、生產到育兒等3大階段，提供最貼心的陪伴，協助大家安心成家、放心生育、開心育兒。首先是「好孕」政策，明(115)年正式推出「好孕卡」，只要夫妻任一人設籍彰化即可申請，提供14次公費產檢服務，每次產檢可獲得500元的電子票證(悠遊卡)補助，最高補助7,000元，可用於產檢交通接駁、加油充電或於藥妝店及醫療院所購物使用，期望透過實質支持，減輕準媽咪的負擔，鼓勵落實定期產檢，全面守護母嬰健康。

▲彰化縣政府「友善育兒行動3.0」啟動儀式合影。（記者林明佑攝）

王惠美指出，為進一步減輕家庭的經濟壓力，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，從明年起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎(含)以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理登記時即可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。此外，今年已實施且廣受好評的「童萌卡」也將於明年持續辦理，針對1歲至3歲的幼兒發放，可用於購買嬰幼兒必需品，未來更計畫納入早期療育院所(機構)使用，讓育兒政策更臻完善。

▲彰化縣政府「友善育兒行動3.0」啟動記者會幼兒園開場表演合影。（記者林明佑攝）

縣議員白玉如代表致詞表示，感謝王縣長縣府團隊用心規劃，考慮各年齡層縣民的需求，除生育補助生三胎最高補助8萬元外，去年針對幼童推出童萌卡，現在又推出好孕卡，所有議員也都大力支持縣府政策，期望提供更友善的生育環境鼓勵年輕人成家。

悠遊卡董事長林志盈表示，彰化縣全國首創的童萌卡發行至今已突破2萬張，點數領用率高達9成，這項政策由縣府投入2億元預算補助家長，將龐大商機留給在地店家。此外，明年的「好孕卡」更全國首創將補助與產檢結合，孕婦在產檢時透過與診所連線的「超級悠遊卡」，即可直接獲得每次500元的補助金。感謝王縣長對母嬰政策的用心，提出貼心構想，將每個細節做好。