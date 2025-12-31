影／彰化縣啟動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗補助 萬名長者享兩劑完整防護

▲彰化縣衛生局今日上午於縣府1樓中庭舉辦「彰化領航‧全國最大‧帶狀疱疹（皮蛇）疫苗防護行動啟動記者會」，宣布115年1月20日將正式啟動全國規模最大的65歲(含原住民55歲)以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣衛生局今(31)日上午於縣府1樓中庭舉辦「彰化領航‧全國最大‧帶狀疱疹（皮蛇）疫苗防護行動啟動記者會」，宣布115年1月20日將正式啟動全國規模最大的65歲(含原住民55歲)以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫，彰化縣長王惠美及國家預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人兼台灣疫苗推動協會理事長李秉穎等多位貴賓與會，共同見證彰化在高齡防護政策上的重要里程碑。

王惠美表示，為提升本縣長者免疫防護力、降低重症與併發症風險，彰化縣自購2萬劑疫苗，提供設籍本縣一年以上1萬名長者施打兩劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付6,000元，其餘不足部分由縣府補助。115年1月20日起開放長者至衛生所臨櫃預約登記接種，歡迎長輩踴躍參與，縣府團隊與您一同守護健康，為115年幸福彰化開啟嶄新氣象。

廣告 廣告

▲縣議員劉淑芳代表致詞表示，感謝王縣長縣府團隊用心規劃，帶狀疱疹疫苗防護行動可以協助長輩減痛、為家庭減壓，是守護高齡健康、提升公衛防護的重要里程碑。（記者林明佑攝）

王惠美表示，帶狀疱疹(皮蛇)造成的神經痛往往比外表皮疹更折磨人，不少長者因疼痛甚鉅嚴重影響生活品質，但是自費疫苗價錢昂貴，許多長輩捨不得也負擔不起。縣府為守護長者健康，推動這項高齡健康政策，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，也感謝眾多專家學者對本縣公衛的指導與協助。這不僅是彰化高齡健康政策的重要里程碑，更展現彰化縣「健康平等、不分貧富」的施政方針。

▲彰化縣自購2萬劑疫苗，提供設籍本縣一年以上1萬名長者施打兩劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付6,000元，其餘不足部分由縣府補助。115年1月20日起開放長者至衛生所臨櫃預約登記接種。（圖／ 彰化縣政府提供）

王惠美指出，隨著近年高齡人口逐漸遞增，長者年紀越大，身體抵抗力越差，亟須要透過疫苗以維護自身健康。因名額有限歡迎長者提前預約，縣府將持續推動更多貼近長者需求的健康政策，讓「彰化幸福向前行」。

縣議員劉淑芳代表致詞表示，感謝王縣長縣府團隊用心規劃，帶狀疱疹疫苗防護行動可以協助長輩減痛、為家庭減壓，是守護高齡健康、提升公衛防護的重要里程碑。有聽到長輩反應晚上痛到睡不著，白天痛到不敢動，但疫苗價格自費兩劑高達一萬八到兩萬元，是一筆龐大開銷。感謝議會同仁支持其在今年會期中的提案，規劃本縣長者疫苗接種計畫，誠摯邀請符合資格的長輩踴躍接種疫苗，讓每位長輩都享有健康保障。

國家預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人兼台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，帶狀皰疹（皮蛇）會導致神經痛，而且與心血管疾病相關，包括中風、心肌梗塞、失智等疾病，所以其實這支疫苗的價值是被低估的，恭喜彰化縣跨出全國首創的第一步。

ACIP委員暨國立臺灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，感謝王縣長縣府團隊的用心，接種帶狀疱疹（皮蛇）疫苗可以提升成人的身體免疫力，同時可以預防心血管疾病及降低失智機率，維護身體健康並保障生活品質，這是全台在成人健康防護上的重要里程碑。

彰化縣衛生局表示，依據114年11月彰化縣戶籍人口資料顯示，65歲以上人口已達245,785人占全縣人口20.29%，本次萬人接種補助計畫不僅回應高齡健康需求，也象徵本縣向「健康老化」跨出重要一步。本接種計畫由全縣27個鄉鎮市衛生所臨櫃預約及接種，低收及中低收入戶長者由衛生局事先寄發紙本通知單，並於1月20日至2月13日持通知單到衛生所確認資格無誤後完成第一劑接種。

一般長者於1月20日起至衛生所預約登記後，由衛生所提供繳費單，透過銀行臨櫃匯款（不含中信銀櫃檯）；銀行自動化通路（包含網銀、行動銀行、實體ATM、語音轉帳）；四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart）等門市繳費。成功繳費後長者接到簡訊通知或預約登記14日後，即可到衛生所完成第一劑接種，並提醒民眾本方案繳費後無法退費及轉讓。

帶狀疱疹是由水痘-帶狀疱疹病毒(Varicella-zoster virus，VZV)引起的疾病，俗稱「皮蛇」，大部分都是小時候曾感染水痘，水痘-帶狀疱疹會使病毒潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，免疫力下降時可能再次活化引發帶狀疱疹。帶狀疱疹一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹。急性期皮疹及疼痛持續時間約數周，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，此併發症疼痛可能持續數月甚至超過一年的時間。

其他併發症包含眼部帶狀疱疹，嚴重可能導致視力受損、失明。疾病好發於50歲以上成人、免疫功能低下者或曾經感染者亦可能再次發作，包含人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等族群皆為高風險對象。