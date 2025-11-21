影／彰化縣媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖齊聚社頭枋橋頭天門宮祈福

▲彰化縣媽祖祈福文化節登場，13尊媽祖齊聚社頭枋橋頭天門宮祈福。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」今(21)日在社頭枋橋頭天門宮盛大登場，今年活動別具意義，因爐主宮廟—社頭枋橋頭天門宮適逢建廟270週年，彰化縣13間媽祖宮廟，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮，齊聚一堂會香駐蹕，縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福，現場熱鬧非凡，展現深厚的文化底蘊與在地信仰精神。

廣告 廣告

王惠美表示，一年一度的彰化縣媽祖祈福文化節，從今天開始連續三天，在枋橋頭天門宮熱鬧登場。於駐蹕典禮過後，今晚7時，在社頭果菜市場，將有無敵小生孫翠鳳率領明華園戲劇總團演出經典劇目《紅塵菩提》；明(22)早有13尊媽祖遶境賜福活動，神轎、陣頭、藝陣齊出，熱鬧滾滾；明晚7時，在枋橋頭天門宮停車場，由走遍30多個國家，享譽國際的「即將成真火舞團」帶來《日出昇龍》演出；後(23)天晚上7時，在枋橋頭天門宮停車場，辦理「媽祖祈福晚會」，有歌星演唱及摸彩活動，節目精彩，歡迎大家相揪參加。同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領1份，每晚限量300份，換完即止。

▲彰化縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，活動三天來社頭參加「彰化縣媽祖祈福文化節」的CP值最高，一次可以拜13尊媽祖，保佑心想事成，事事如意。感謝爐主宮及12間媽祖宮廟用心推廣媽祖精神及文化，希望透過3天活動，把媽祖慈悲為懷的精神發揚光大。

▲一年一度的彰化縣媽祖祈福文化節，從今天開始連續三天，在枋橋頭天門宮熱鬧登場。（圖／彰化縣政府提供）

社頭鄉長蕭浚二表示，感謝王縣長縣府團隊每年用心舉辦媽祖祈福文化節，宣揚媽祖慈悲精神，希望地方各個宮廟可以齊心協力，攜手共進，一同促進地方進步。社頭鄉公所也會全力以赴，配合縣府將活動辦好，祝福這三天文化節活動圓滿成功。

社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝王縣長縣府團隊的支持與肯定，用心安排媽祖祈福文化節，這3天除了有13尊媽祖齊聚天門宮，還有許多精采活動及表演，歡迎大家一同共襄盛舉，來社頭拜媽祖、保平安。

彰化縣文化局表示，社頭枋橋頭天門宮創建於西元1755年，距今已有270年歷史，今年適逢建宮270週年，天門宮配合「2025彰化縣媽祖祈福文化節」舉辦文物特展，展示媽祖文物與老照片，邀請民眾共同感受媽祖信仰與傳承。今年媽祖祈福文化節也規劃13間宮廟平安符集章、搏聖杯即時抽抽樂、擲杯稜轎腳求好運、祈福走透透-大型桌遊一起玩、寶貝嘟嘟車、媽祖賜福-大手小手祈平安、市集展售等一系列精采活動，不容錯過。另外，「媽祖祈福晚會」邀請到張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、郭忠祐、吳俊宏等超強卡司輪番獻唱，晚會現場備有豐富的摸彩大獎，包括55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等豪華家電，機會難得，千萬別錯過！

彰化縣政府正舉辦「彰化GO購」活動，響應普發現金1萬元，特別將活動期間延長到今年12月31日，民眾只要在彰化縣內消費滿500元，登錄發票或收據，即可參加抽獎。媽祖文化節這三天在社頭消費滿額即多贈一組抽獎序號，有機會獲得百萬電動車、黃金條塊等多項好禮，歡迎大家前來參加「彰化縣媽祖祈福文化節」，順遊彰化各觀光景點。