影／彰化縣幼兒園親子嘉年華 24項關卡共同培養孩子EQ好情緒

▲彰化縣幼兒園親子嘉年華闖關活動。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今(27)日上午在彰化縣立體育場辦理彰化縣114年度幼兒園親子嘉年華，活動以「EQ好情緒 親子童樂趣」為主題，融入幼兒黃金成長期最重要的能力—SEL（社會情緒學習），吸引眾多家長與小朋友熱情參與，彰化縣長王惠美與會。開幕儀式中，推出象徵情緒的4顆彩球，象徵在親子陪伴下共同培養情緒與能力的理念，現場氣氛溫馨而富教育意義，本次活動也在這象徵美好開端的 SEL 情緒彩球啟動下正式展開。

王惠美表示，首先感謝承辦單位大成國小張鴻章校長帶領的團隊，為大家規劃這麼棒的活動，也感謝議長謝典霖與所有議員對預算的支持，更要感謝所有家長對孩子成長與學習的重視，今年幼兒家庭嘉年華的主題是「EQ好情緒，親子同樂趣」，針對3C產品對孩子情緒的影響，期望透過SEL（社會情緒學習）融入24個闖關活動與氣墊遊戲，培養孩子的自信、表達、合作、創作與韌性這5種力量，讓孩子在玩樂中學習，家長也能看見孩子的成長，只要完成6關即可換取小禮物。

▲彰化縣長王惠美頒發感謝狀合影。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，彰化縣目前有38間育嬰中心，並持續增設2歲專班、提供私幼就學補助、調整師生比及提供臨時托育等育兒政策，從明年起，生育補助將全面調升為第一胎3萬、第二胎5萬、第三胎8萬，更加碼提供每趟500元的孕婦產檢交通補助，鼓勵大家多多生育。此外，全縣設有16處特色遊戲場正在舉辦集點活動，歡迎家長帶孩子去盡情放電，今晚在八卦山月影燈季也將正式開燈，展期至明（115）年3月1日，現場不僅有可愛的Rody跳跳馬燈飾，光雕秀更結合了九把刀賀歲電影《功夫》進行聯名展出，歡迎大家相揪前往欣賞璀璨的燈光饗宴。

▲彰化縣政府於今日上午在彰化縣立體育場辦理彰化縣114年度幼兒園親子嘉年華合影。（記者林明佑攝）

彰化縣政府教育處表示，縣府團隊致力於提升軟硬體兼具的教育品質，屬於啟蒙階段的幼兒教育尤其重要，將持續投入資源協助家長培養孩子各項能力，以期奠定邁向未來成長的重要基礎。