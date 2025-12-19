影／彰化縣府挹注6500萬元 鹿港文開國小第二校區校舍動土

▲鹿港鎮文開國小創校106年，為解決校地空間不足並優化教學環境，今日舉行「第二校區校舍新建工程」動土典禮。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港鎮文開國小創校106年，為解決校地空間不足並優化教學環境，今(19)日舉行「第二校區校舍新建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對縣政預算的大力支持，縣府挹注6,500萬元新建大樓，期許為這所「允文允武」的百年名校，奠定迎接下一個百年的堅實基礎，讓孩子在更現代且安全的環境中快樂學習。

王惠美表示，文開國小「第二校區校舍新建工程」規劃6間教室與2間辦公空間，並優化戶外區域，釋出更多綠地與開放空間，解決室內教學環境緊迫的問題。文開國小在校長及老師的努力下，培育無數優秀人才，少子化的浪潮下，學生人數不減反增，目前含幼兒園學生數達700餘人。孩子在科展、武術、弦樂團、田徑及桌球等領域表現優異，屢獲全國大獎，是彰化教育的典範。

▲鹿港文開國小第二校區校舍新建工程動土。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，這兩年來配合中央及自籌縣款，已總計挹注約4,425萬元經費於文開國小各項軟硬體改善，包括家長最關心的「通學步道」人行安全改善工程、專科大樓無障礙電梯、幼兒園設施設備改善及老舊廁所整修等，從校園內部到周邊道路，全面升級安全與教學品質。另外將於文開國小第二校區新建校舍旁，規劃興建鹿港兒童智慧運動館，預計投入1.4億，提升區域運動風氣。

▲鹿港文開國小第二校區校舍完工模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美強調，前(17)日晚上到員林演藝廳參加「六藝樂揚・樂途 Changhua」藝術才能班音樂成果展，著實令人感動，孩子用全英文流利地介紹介紹樂曲背景，顯示彰化近年來雙語教育的豐碩成果。縣府會全力提升教育環境，讓師生能在優質環境中成長學習。

凃淑媚議員代表致詞表示，感謝王縣長縣府團隊對教育的用心規劃，文開國小第二校區動土是鹿港蓬勃發展的嶄新啟程，這塊寶地鄰近鹿港市區，適合開辦任何教育活動，議會也將持續支持縣府的政策措施。

鹿港鎮長許志宏表示，感謝王縣長縣府團隊對教育的用心支持，尤其是在鹿港地區提供這麼好的教育資源與環境。這座全新校舍將為所有學子提供更好的學習空間，滿足現代科技對教育的需求，為未來的教育奠定更堅實的基礎。

文開國小校長郭木村表示，第二校區完工後孩子們可以在更舒適且美觀的環境中學習，學校也多一個空間可以善加使用。