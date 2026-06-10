影／彰化縣慶祝警察節表揚67位績優員警 王惠美感謝警察同仁辛勞

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲為慶祝6月15日警察節，彰化縣警察局提前於今日上午在警局大禮堂舉辦115年警察節慶祝大會大合照。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為慶祝6月15日警察節，彰化縣警察局提前於今（10）日上午在警局大禮堂舉辦115年警察節慶祝大會，由彰化縣長王惠美親自表揚「模範警察」、「鑑識楷模」、「績優刑事警察人員」、「績優交通警察人員」及「組合警力情境模擬競賽團體組前3名」等共67位績優員警與團隊。王惠美表示，在此向所有警察同仁致上最高敬意，感謝大家不分晝夜守護治安與交通安全。縣府將持續以實質行動支持警察同仁，共同守護縣民安全。

廣告 廣告

王惠美表示，在陳世煌局長帶領下，彰化縣警察局在「全國同步打詐」榮獲四連霸、「全國同步緝毒」五連霸，並榮獲國家警光獎，婦幼安全評核也獲特優，成效卓越。並感謝警友會許叙銘理事長、義警、民防、守望相助、義交大隊長許增鏞、警察志工、保護少年婦幼協進會等各協勤民力組織的無私奉獻，並感謝順德工業股份有限公司贊助「組合警力情境模擬演練」經費以及警友會蔡國正團長在警察節前夕大方致贈900副執勤太陽眼鏡，大家齊心協力成為警察同仁的最強後盾。

▲彰化縣長王惠美頒獎表揚感謝警友會許叙銘理事長、義警、民防、守望相助、義交大隊長許增鏞、警察志工、保護少年婦幼協進會等各協勤民力組織的無私奉獻，齊心協力成為警察同仁的最強後盾。（圖／記者林明佑翻攝）

王惠美指出，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府近年編列警政廳舍整建預算超過10億元。全縣建置的路口監視器也突破1萬2千多支，打造出六都之外最完善的天眼防衛網，近年更協助同仁偵破高達1萬多件刑事案件。自今年3月起，縣府加發「勤務繁重加成」及提高「刑事加成」，逐年提升應勤設備，讓同仁偵辦案件時更加高效便利。

▲今年的警察節慶祝大會特別由優秀同仁現場示範「組合警力情境模擬演練」，精采呈現快速反應射擊及掩體運用，展現警力面對突發重大案件時的應變能力與團隊默契。（圖／記者林明佑翻攝）

彰化縣警察局表示，彰化縣警察局各項治安表現亮眼，115年迄今執行打詐專案，累計查獲詐欺集團61件、464人，查扣不法所得3.5億元並攔阻詐騙1.7億元，合計阻斷詐團金流達5.2億元；114年全般交通事故4萬4,558件，較前3年平均減少608件（下降1.3%）；114年家庭暴力防治及兒少保護等12個工作項目，亦榮獲警政署評核特優。此外，為嚴厲打擊毒駕與酒駕，自115年5月23日起啟動常態性全面取締勤務，並大舉採購2,400劑毒品唾液快篩試劑、1萬3,100劑毒品原物快篩試劑，列為第一線同仁隨身裝備，今年已強力查獲毒駕案395件、酒駕案1,208件、各類毒品案758件，並查扣各類毒品總重達1萬5,924公克。

為提升警政工作效能，中央與縣府攜手合作，近3年間投入近15億元預算，具體推動四大措施：第一，建置「天眼防衛網」，近3年投入2.8億元建置完善監視系統；第二，改善辦公環境，近3年編列10.8億元規劃興建15處辦公廳舍，其中「綜合行政大樓」已於6月9日正式開工動土；第三，汰換老舊車輛，編列1.3億元汰換警用汽車108輛、機車282輛，保障執勤安全與效率；第四，提升福利與加成，今年3月起加發「勤務繁重加成」每人每月最高增加3,880元、刑事警察「刑事加成」每人每月增加1,940元。

今年的警察節慶祝大會特別由優秀同仁現場示範「組合警力情境模擬演練」，精采呈現快速反應射擊及掩體運用，展現警力面對突發重大案件時的應變能力與團隊默契。此外，大會也邀請退休的警界前輩以薩克斯風演奏暖場，悠揚溫馨的樂聲凝聚警界傳承的深厚情誼，也為本屆警察節慶祝大會畫下圓滿句點。