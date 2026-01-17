影／彰化縣慶祝119消防節 表揚192位績優人員

▲為慶祝119消防節，彰化縣消防局於今下午在鹿港鎮文開國小舉辦一年一度的119消防節慶祝表揚活動。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為慶祝119消防節，彰化縣消防局於今（17）下午在鹿港鎮文開國小舉辦一年一度的119消防節慶祝表揚活動。今年活動選在具有豐富歷史底蘊的鹿港辦理，結合鹿港新祖宮、老街與桂花巷等景點，將消防專業、在地信仰與觀光特色融為一體，使本次活動獨具特色。活動由彰化縣長王惠美親自表揚績優人員，現場也安排祈福儀式與老街消防闖關體驗，讓參與者在感恩、祝福與寓教於樂的氛圍中，共同迎接嶄新的一年。

王惠美表示，剛至鹿港新祖宮參拜祈福，保佑所有縣民及消防夥伴在新的一年平安順遂。119不僅是守護鄉親生命財產最強大的保障，更是屬於全體消防、義消及防火宣導人員的榮耀之日，在此代表縣府向114年度192位獲獎同仁致上最高敬意，感謝大家一整年的付出。感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府從108年至114年共投入4億4,300萬汰換救災器材與消防車輛，近2年獲得民間捐贈總價值破億的32輛救護車。目前全縣26鄉鎮市均配置至少1名高級救護技術員（EMT-P），並建立AI精準消防平台，榮獲「韌性與創新獎」的肯定，未來縣府將持續增加EMT-P人數，確保緊急救護精準到位，持續守護鄉親的日常生活。

▲活動安排前往鹿港新祖宮進行祈福儀式。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，精進專業之餘，也請所有消防同仁注意自身健康，春節期間邀請大家前往八卦山欣賞月影燈季，小丸子和跳跳馬雙IP燈組與光雕秀陪伴大家歡度時光，也能到溪州公園觀賞花在彰化20週年精彩活動。此外，縣府近期推動多項福利政策，包括好孕卡交通補助、大幅提升生育津貼、童萌卡及優質公托服務，並針對65歲以上長輩提供帶狀疱疹疫苗接種補助。最後再次感謝所有消防同仁的付出，有大家堅守崗位才有安居樂業的美好彰化。

▲典禮現場由彰化縣長王惠美親自頒發具消防工作榮譽的獎項，表彰本縣績優消防、義消、防火宣導人員及救難團體志工。（圖／彰化縣政府提供）

議長謝典霖表示，今天舉行消防績優人員表揚大會，典禮開始前我們先到新祖宮參拜祈福，保佑所有執勤同仁在新的一年都能出入平安、任務順利。

▲鹿港老街消防闖關體驗。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣義勇消防總隊長黃錢明表示，消防工作極其辛苦，今天獲獎的同仁更是箇中翹楚，感謝大家不辭辛勞付出，正是因為所有消防及義消同仁齊心努力，才讓彰化屢獲殊榮。同時感謝王縣長縣府團隊持續為消防同仁更新器材設備，成為打火兄弟最堅強的後盾，讓同仁們在未來都能更平安順利完成任務。

消防局表示，消防節活動首先由王縣長率領消防局幹部、義消與地方代表前往鹿港新祖宮舉行祈福儀式。在香火鼎盛的古蹟建築，祈求本縣風調雨順、國泰民安，更為所有消防人員、義消與救難伙伴祈願出勤平安。並於鹿港老街與桂花巷周邊規劃具文化特色之「觀光 × 防災」主題闖關活動，讓參與者漫步於古色古香的巷弄內，欣賞老街的絕代風華，同時透過趣味闖關學習火災逃生、心肺復甦術及家庭防災知識，增添親子互動性與教育意義。

典禮現場由彰化縣長王惠美親自頒發具消防工作榮譽的獎項，表彰本縣績優消防、義消、防火宣導人員及救難團體志工，共計頒發114年度「全國鳳凰獎消防楷模」、「全國鳳凰獎義消楷模」、「全國鳳凰獎志工楷模」、「彰化縣消防楷模」、「績優常訓教官」、「救護英雄榜」、「優良專責檢查小組人員」、「搶救重大災害績優人員」、「救護義消協勤績優人員」、「義消協助搶救重大災害有功人員」、「充實消防裝備器材或設備重大貢獻人員」、「救災救護訓練演習協勤或宣導成績優良人員」、「優良防火管理人員」等13個獎項共192人，場面隆重溫馨。