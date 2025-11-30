影／彰化縣社區營造博覽會登場 42個社區聯合展現社造成果

▲彰化縣社區的年度盛事－社區營造博覽會，今日下午在北斗奠安宮停車場盛大登場。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣社區的年度盛事－社區營造博覽會，今(30)日下午在北斗奠安宮停車場盛大登場，今年以【社造欣生 半線共好】為主題，縣長王惠美、北斗鎮長顏宏霖、各社區團體與上千位大小朋友一同揭開活動序幕。王惠美表示，縣府這幾年來持續在社區向下扎根，今天設置這個展出平台，就是希望將各社區平時的用心與努力，完整呈現在大家眼前，這次博覽會共集結42個社區以及埔心、大村、福興、田中、芬園等5個鄉鎮市公所，共同展現社造成果。所有社造工作都積極與聯合國永續發展目標(SDGs)相結合，描繪在地文化與永續生活的真實面貌。

王惠美表示，今天的博覽會內容豐富精采，包括9種不同產業材料的社區手作DIY，提供400份讓大家體驗，同時有藝文表演、特色市集、趣味闖關，並準備大型家電等摸彩獎項。此外，還推出「扭蛋抽好禮」活動，讓來參加的鄉親都能逛得盡興。為鼓勵社區積極參與，更舉辦以環保永續為核心概念的「社區創意攤位競賽」，將評選出 12個獲獎單位，冠軍可獲得8,000元獎金，藉此鼓勵社區夥伴們積極將永續概念融入日常。社區不僅是我們的生活場域，更是培育優秀人才的搖籃，同時也是妥善照顧長者的重要場域，期望大家一起攜手讓社區營造的能量持續發光發熱。

▲王惠美表示，今天的博覽會內容豐富精采，包括9種不同產業材料的社區手作DIY，提供 400 份讓大家體驗，同時有藝文表演、特色市集、趣味闖關，並準備大型家電等摸彩獎項。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，今天同時舉行表揚活動，感謝在防救災工作上的重要貢獻，將表揚「防災協作中心」的5名志工、1名公所同仁，以及4位「防災士」，他們在颱風期間協助社區執行各項防救災工作，推動韌性社區的區域聯防，向所有受獎者表達最誠摯的謝意。此外，縣府結合社區資源，推出「多元魅力社區小旅行」，鼓勵大家一起走進社區，親身感受地方魅力，這趟遊程提供約千人名額，歡迎大家踴躍報名參加，也感謝各位社區夥伴的辛勞付出，以及議長謝典霖與所有議員對預算的支持，才能在社區推展這麼多活動，呈現今天精彩的成果。

▲巨型混泥土扭蛋車。（記者林明佑翻攝）

福興鄉萬豐社區發展協會理事長林貴昌表示，非常高興能獲得冠軍，感謝縣府舉辦這次活動，提供參與平台並鼓勵年輕人將創意融入社區營造的工作。

萬豐社區萬年豐富計畫發起人林玉雯表示，這個計畫其實已經推動4、5年，主要以藝術為核心，透過結合社區的故事和角色，產出許多成果，包括繪畫、音樂，甚至是今年完成的社區劇場。希望透過藝術的方式，讓社區的能量能夠活化，讓居民對在地產生更高的認同感，並將這些美好的故事永遠流傳下去。

文化局表示，此次「社區創意攤位」競賽評比，經現場攤位評比從43個單位評選出12名最佳創意攤位，其中第1名:福興鄉萬豐社區(獎金8,000元)，第2名(名額2名):芬園鄉舊社社區、和美鎮南佃社區(獎金6,000元)，第3名(名額3名):埔鹽鄉廍子社區、二水鄉源泉社區、斯莉甘蒂舞團(獎金4,000元)，佳作(名額6名):伸港鄉溪底社區、芬園鄉新興社區、北斗鎮居仁社區、埔鹽鄉豐澤社區、芳苑鄉仁愛社區、花壇鄉文德社區 (獎金3,000元)，透過攤位展示讓全縣的社區伙伴齊聚一堂，將社區的滿滿活力與營造成果呈現在大家眼前。

「魅力走讀～社區小旅行」，自即日起至12月28日，洽各承辦單位報名，網址: https://reurl.cc/eVO7Rm。