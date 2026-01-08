影／彰化縣藝術家學會會員聯展開幕 90件多元作品驚艷彰化藝術館

▲彰化縣藝術家學會會員聯展開幕林世賢市長到場向該理理事陳楣艷（右3）等人賀喜。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化藝術館自1月6日到1月25日舉辦「彰化縣藝術家學會會員聯展」，1月8日上午舉辦開幕記者會。彰化市長林世賢表示，本次展覽集結書法、水墨、西畫（油畫、水彩）、攝影、拚布與陶瓷等90件作品，呈現多元豐富的藝術風貌，誠摯歡迎民眾踴躍前往參觀，感受彰化深厚的藝文底蘊。

書法作品涵蓋草、隸、行、篆各體，無論臨帖或自運，皆展現筆力遒勁之美；水墨畫融合傳統與現代風格，技巧細膩而氣勢宏闊；西畫作品透過色彩與筆觸詮釋人物與靜物、具像與抽象題材，畫風生動成熟；攝影作品兼具主觀視角與自然寫實，畫面耀眼動人；拚布創作以針線訴說生活情感；陶瓷作品則展現實用與藝術並重的創作能量。

▲對畫有研究的林世賢市長評析其中一幅畫作。（記者林明佑攝）

彰化縣藝術家學會理事長陳楣豔表示，彰化縣藝術家學會匯聚來自多元領域的藝術創作者，本次展覽內容豐富，涵蓋書法、水墨、西畫（油畫、水彩）、攝影，以及立體創作如陶瓷、立體拼布與紙黏土等作品。展期自1月6日至1月25日，誠摯邀請所有好朋友蒞臨彰化藝術館欣賞。

▲彰化縣藝術家學會理事長陳楣豔表示，彰化縣藝術家學會匯聚來自多元領域的藝術創作者，誠摯邀請所有好朋友蒞臨彰化藝術館欣賞。（記者林明佑攝）

彰化縣藝術家學會成立於1998年4月，至今已26年，會員涵蓋博士、碩士級藝術家，創作領域包括書法、繪畫、攝影及陶瓷、拚布等立體藝術，作品屢獲國際、全國及地方競賽首獎與優選肯定。多位會員長年投入學校、社區大學與畫室教學，深耕地方藝文發展，創作亦廣受市場收藏。

學會秉持開創、團結與傳承精神，歷任理事長積極拓展藝文交流，陸續與雲林、嘉義、屏東、台南、高雄等書畫團體締結姐妹會，推動聯展與專輯出版，並透過制度化會務、募款與補助爭取，穩定學會運作。近年更推動數位化經營，成立臉書粉專並規畫電子畫冊。

同時，學會以藝術回饋社會，連年舉辦「藝起做公益—書畫春聯活動」，為家扶中心、教養院及身心障礙庇護工場募款，所得全數捐出，推廣年節文化並凝聚社會愛心。

此次聯展不僅是藝術創作的視覺饗宴，更是一個匯聚情感與理念的文化交流平台。觀眾在欣賞作品的同時，也能感受到藝術家們對生活的熱愛與對創作的堅持。學會同時歡迎愛好藝術的朋友們，把握機會於展覽期間（至1月25日止，每天9:00至17:00、逢週一休館），前往藝術館免費參觀。