影／彰化縣警察局長交接布達 陳世煌宣誓就職

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，彰化縣治安重責由刑事警察局副局長陳世煌接任，今（20）日上午辦理交接典禮，由縣長王惠美主持、警政署督察室主任王文澤監交，現場貴賓雲集隆重。

王惠美表示，陳明君局長中央警察大學59期畢業，出身澎湖縣，自113年1月17日調任本縣警察局以來，與縣府各機關及各級民意代表互動良好，內外和諧。在陳明君局長卓越的領導及彰化縣全體警察同仁的努力下，本縣良好的治安環境一直深獲縣民的讚許。陳局長任內查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，並查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值8億3,272萬餘元；攔阻詐騙金額達8億9,100萬餘元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元等，打詐績效優異，蟬聯全國同步打詐專案四連霸，也瓦解胡姓直播主暴力犯罪集團，蟬聯全國同步掃黑行動五連霸，在各項警政工作評比均交出亮眼成績單，榮獲國家警光獎及多次署務會報表揚，本次警政署特予調陞陳明君局長為三線三星警政委員，相信以他的能力，未來一定能更上一層樓。

王惠美指出，新任陳世煌局長中央警察大學58期公共安全學系及行政警察學系研究所碩士畢業，出身南投縣，歷任刑事警察局科長、高雄市政府警察局六龜分局、小港分局、左營分局、新興分局分局長、國道公路警察局主任秘書、警察通訊所所長、苗栗縣警察局局長、新北市政府警察局督察長、刑事警察局副局長等職務，陳世煌局長職務歷練完整，內、外勤實務經驗豐富，更具備刑事專才，深耕反詐領域，相信陳世煌局長就任後，能持續精進，並與各有關單位加強協調配合，領導全體警察同仁共同努力，以創造更輝煌的工作成果。

王惠美進一步指出，彰化縣政府向來重視警政工作，在縣府與議會的共同努力下，115年投入預算高達10.9億元，具體措施包括：建置天眼防衛網，增加198支監視鏡頭，全縣監視器高達12600多支，投入購置經費約1億元，在114年，透過監視系統破獲刑事案件5,054件；改善辦公環境，投入9.7億元改善警察局及綜合行政大樓等13處辦公場所規劃、興建，以及7處辦公室進行整修，提供同仁優質工作環境；淘汰老舊車輛，編列2,000萬元，預計汰換巡邏車14輛、偵防車3輛、特種中巴警備車1輛，有效提升同仁執勤的安全與效率。感謝議長、副議長及各位議員對預算的支持，縣府將持續以行動支持警政工作，引領彰化成為更安全、更幸福的宜居城市。

議長謝典霖表示，卸任的陳明君局長表現優秀，高升警政署；新任陳世煌局長過去在苗栗服務期間，深獲苗栗縣長及議長的肯定。期許陳世煌局長能在陳明君局長奠定的良好基礎上，持續精進、再創佳績。

警政署督察室主任王文澤表示，感謝彰化縣各界對警察機關的支持，陳世煌局長是警界菁英，相信來到彰化縣為民服務，能將警政業務推向新的階段。感謝王縣長及與會貴賓對於彰化縣警察局的支持與愛護。

新任警察局長陳世煌表示，到任後會在短時間內走訪轄區鼓勵基層同仁，確保各項工作落實到位。治安方面將結合七大民力，全力掃蕩黑金、槍械、毒品及詐欺等治安亂源。其中，打擊詐欺將是工作重點，會依據彰化地區特性，運用科技偵查、金流攔阻、被害者關懷及有效宣導，降低詐欺犯罪發生率；在交通方面，將持續努力降低傷亡事故，嚴格取締違規駕駛；並配合縣政府舉辦的大型活動或民俗慶典，維護交通秩序。再過一個月就是農曆春節，我們將動員全體警力，並結合七大民力，做好治安與交通維護工作，讓鄉親及遊客在彰化出入平安，過一個平安、喜樂的好年。