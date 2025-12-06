影／彰化縣議會與民同行 潮流舞蹈大賽比舞開尬

▲彰化縣議會於今日盛大舉辦「2025與民同行」系列活動，以總獎金高達新台幣5萬元的「潮流舞蹈大賽」為主軸，結合異國美食餐車、饒舌派對與議會深度導覽，邀請所有鄉親走進議會，體驗一場前所未有的感官饗宴。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣議會於今（6）日盛大舉辦「2025與民同行」系列活動，以總獎金高達新台幣5萬元的「潮流舞蹈大賽」為主軸，結合異國美食餐車、饒舌派對與議會深度導覽，邀請所有鄉親走進議會，體驗一場前所未有的感官饗宴。

今年舞蹈大賽報名踴躍，參賽隊伍橫跨北部、中部與彰化在地，從國小到高中學生皆有代表參賽。賽事依年齡分為「少年組」與「青少年組」兩組，將在舞台上展開實力對決，角逐舞林最高榮耀。

廣告 廣告

▲今年舞蹈大賽報名踴躍，參賽隊伍橫跨北部、中部與彰化在地，從國小到高中學生皆有代表參賽。（記者林明佑攝）

青少年組參賽學校包括鹿港高中、員林高中、鹿港國中、社頭國中、彰安國中、鹿鳴國中、花壇國中、彰師附工及福興國中；少年組則有線西國小、田中國小、台中市東興國小、湖東國小、新港國小、埔心國小、內安國小及新北市海山國小等隊伍，展現校園街舞文化的蓬勃能量。

▲彰化縣議會議長謝典霖表示，「與民同行」的核心精神在於開放與共享，透過街舞賽事與多元活動，讓年輕世代有舞台發揮，也讓民眾能以輕鬆方式走進議會，了解議事運作與公共空間，議會不只是嚴肅的議場，也可以是全民共享的文化場域。（記者林明佑攝）

彰化縣議會也特別邀請重量級評審坐鎮，包括中華民國街舞運動推廣協會理事長黃柏青、臺灣街舞藝術協會副理事長古慶瑀、2026年名古屋亞運培訓隊霹靂舞國手、出身彰化員林的Eru（陳怡茹），以及曾獲世界大賽排舞第六名、現任彰化縣體育會街舞運動委員會副主任委員的舞者羊咩，盼以國際級視野，為賽事選出最亮眼的新世代舞者。

▲彰化縣議會2025與民同行系列活動「潮流舞蹈大賽」，Luxy Girl開場演出。（記者林明佑攝）

彰化縣議會議長謝典霖表示，「與民同行」的核心精神在於開放與共享，透過街舞賽事與多元活動，讓年輕世代有舞台發揮，也讓民眾能以輕鬆方式走進議會，了解議事運作與公共空間，議會不只是嚴肅的議場，也可以是全民共享的文化場域。

今日活動除舞蹈賽事外，現場另設異國美食餐車市集，安排Luxy Girl開場演出，以及霹靂舞Show、《2024與民同行》RAP冠軍孫孫與亞軍8TM帶來「RAP說唱彰化」演出，結合音樂、舞蹈與美食，打造全齡共享的潮流嘉年華。