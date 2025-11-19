影／彰化縣議會「2025與民同行」 潮流舞蹈大賽開放報名

▲彰化縣議會今日舉辦「2025與民同行」潮流舞蹈大賽啟動儀式，由彰化縣議會秘書長陳三民代表議長謝典霖出席，正式宣告活動盛大展開。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣議會今(19)日舉辦「2025與民同行」潮流舞蹈大賽啟動儀式，由彰化縣議會秘書長陳三民代表議長謝典霖出席，正式宣告活動盛大展開。本次活動以潮流文化為主軸，活動會場包含「潮流舞蹈大賽」、「異國美食餐車」、「霹靂舞Show」、「RAP說唱彰化」、「議事廳導覽」等多元內容，精彩可期。今日啟動儀式特別邀請出身員林市的彰化之光國際知名小提琴家Connie Mae，與埔心國小舞蹈班的學童們聯袂呈現一場跨界演出，為活動增添活力與創意。

廣告 廣告

陳三民秘書長示，謝典霖議長積極推動「開放議會」理念，期望透過多元且親民的活動形式，讓不同年齡層的民眾都能更自在地走進議會、參與公共事務。延續去年與民同行活動成功經驗，今年全面升級，舉辦「潮流舞蹈大賽」，總獎金五萬元，歡迎全國國小、國中及高中職學生報名參加，來到彰化展現舞蹈創意與活力。

▲彰化之光國際知名小提琴家Connie Mae，與埔心國小舞蹈班的學童們聯袂呈現一場跨界演出，為活動增添活力與創意。（記者林明佑攝）

青年創意是城市重要能量，謝典霖議長持續鼓勵年輕世代走進議會、參與公共事務，彰化縣議會積極推動「議會更開放、民主更貼近生活」理念，期望議會除了監督施政之外，也能成為促進公共參與的平台。「與民同行」系列活動便是希望讓更多青年與縣民走進議會，感受彰化的創意與活力。

▲「與民同行」系列活動便是希望讓更多青年與縣民走進議會，感受彰化的創意與活力。（記者林明佑攝）

「潮流舞蹈大賽」即日起至11月26日（五）截止報名，彰化縣議會誠摯邀請全國國中小與高中職舞者踴躍參與，一起展現最亮眼的舞台能量。「議事廳導覽」亦同步採線上報名，敬請大家把握機會。12月6日歡迎全國鄉親朋友走進彰化議事殿堂，共同參與這場年度潮流盛會。更多活動資訊，請至彰化縣議會粉絲專頁查詢。※潮流舞蹈大賽報名連結https://forms.gle/oecJJG7q7AyeNCgx5