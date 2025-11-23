影／彰化縣農產品促銷嘉年華登場 3000份袋裝新鮮水果免費送

▲114年度彰化農產品促銷嘉年華，活動現場準備了3000份袋裝彰化優鮮水果免費發送，吸引民眾大排長龍。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】現在是彰化縣多樣水果的盛產期，為行銷推廣「彰化優鮮」農特產品，彰化縣政府今（23）日在彰化果菜市場（彩虹橋旁）舉辦「114年度彰化農產品促銷嘉年華」，活動現場準備了3000份袋裝彰化優鮮水果免費發送，並推出專屬優惠價格，同時結合身心障礙團體自製產品展售，以及高級家電等豐富抽獎獎項。縣長王惠美鼓勵民眾踴躍支持在地優鮮農特產品，不僅能落實地產地銷，更能「集人氣、拚買氣、嚐優鮮、做愛心、得大獎」。

廣告 廣告

王惠美表示，彰化縣是農業大縣，在理事主席陳建宏的帶領下，彰化果菜市場已從三級升為二級，年銷售額至少20多億元，為農民提供絕佳的行銷通路，也為彰化優質的新鮮水果開發廣大的銷售客群，今天市場內所有水果都提供優惠價格，歡迎大家蒞臨選購。此外，現場還提供葡萄、紅龍果、香蕉、橘子、柳丁等在地新鮮水果，邀請大家前來試吃。今天一整天都有精采表演，只要購買水果，即可獲得摸彩券參加抽獎，帶回高級家電等豐富獎品，歡迎大家持續支持在地優質農特產品。

▲王惠美表示，彰化縣是農業大縣，在理事主席陳建宏的帶領下，彰化果菜市場已從三級升為二級，年銷售額至少20多億元，為農民提供絕佳的行銷通路，也為彰化優質的新鮮水果開發廣大的銷售客群。（記者林明佑攝）

王惠美說，即日起至12月31日在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據上傳至「彰化GO購」網站，即可參加抽獎，有機會獲得價值近200萬元的電動車、黃金條塊、萬元大禮包等豐富大獎。此外，若到特定消費店家或指定活動，比如媽祖祈福文化節在社頭消費滿500元，還可加碼抽獎序號，中獎機會更高，歡迎大家今天買完新鮮水果後，相揪前往社頭枋橋頭天門宮，參加這場盛大的文化節活動。

▲縣府參議柯呈枋歡迎大家到彰化果菜市場「集人氣、拚買氣、嚐優鮮、做愛心、贏大獎」！（記者林明佑攝）

彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，感謝王縣長縣府團隊積極推動農業行銷，有效增加農民收益，也讓大家能享用到更優質、美味的新鮮水果。考量食品衛生與便利性，縣府這次特別準備3,000份袋裝新鮮水果，讓在場的所有民眾都能安心享用，歡迎大家蒞臨選購，買得開心、吃得安心。

▲彰化家扶中心設攤義賣。（記者林明佑攝）

農業處表示，近年縣府補助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，由農糧署補助5,920萬，縣府補助988萬協助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，期盼完工後繼續帶領市場業績蒸蒸日上。

▲彰化縣果菜愛心協會設攤義賣。（記者林明佑攝）

彰化縣農會及各鄉鎮市農會帶來最優質的農特產品，提供民眾選購。現場還有喜樂保育院的手工水餃、社區大學的手工藝品，邀請大家以實際行動支持愛心公益。同時還有一整天的精采表演，一定讓大家大飽眼福、口福，還能以優惠價格選購優質農特產品並參加抽獎，有機會帶回高級家電等豐富獎品。歡迎大家到彰化果菜市場「集人氣、拚買氣、嚐優鮮、做愛心、贏大獎」！