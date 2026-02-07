影／彰化縣鄉土文化學會寒冬送暖 關懷花壇弱勢家庭傳遞新春溫情

▲彰化縣鄉土文化學會理事長葉繼元號召與結合各界善心人士，連續第四年舉辦「關懷感恩送暖」活動，發放物資給200戶低收入與邊緣家庭，讓弱勢族群在農曆年前感受社會溫暖。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷弱勢家庭，彰化縣鄉土文化學會長期投入地方文化與歷史推廣之餘，也不忘實踐社會關懷。農曆年前夕，在理事長葉繼元的號召與結合各界善心人士，連續第四年辦理「關懷感恩送暖」活動，發放物資給200戶低收入戶及邊緣戶家庭，讓受贈家庭在歲末寒冬中感受到社會的溫暖與關懷，展現公私協力、攜手關懷地方的溫暖力量。

今（7）日活動邀請多位地方政商人士到場共襄盛舉，包括彰化縣議員李成濟、花壇鄉民代表葉尚雯、陳新興等人，現場氣氛溫馨熱絡，除發放民生物資外，亦特別安排薩克斯風現場演奏，以悠揚樂聲陪伴鄉親，增添濃厚年節氛圍；同時邀請書法老師揮毫春聯，將祝福化為一幅幅充滿年味的作品贈送民眾，提前迎接新春佳節。

廣告 廣告

▲彰化縣鄉土文化學會關懷感恩送暖活動，邀請多位地方政商人士到場共襄盛舉，包括彰化縣議員李成濟、花壇鄉民代表葉尚雯等人，現場氣氛溫馨熱絡。（圖／記者林明佑攝）

彰化縣鄉土文化學會理事長、花壇鄉長參選人葉繼元表示，彰化縣鄉土文化學會不僅致力於保存與推廣地方文化，更希望透過實際行動回饋社會，讓需要幫助的家庭在重要節日前夕感受到溫暖與陪伴。未來也將持續結合文化、藝術與公益力量深耕地方，關懷鄉親成為日常讓善的循環持續擴散。

▲彰化縣鄉土文化學會理事長、花壇鄉長參選人葉繼元表示，彰化縣鄉土文化學會不僅致力於保存與推廣地方文化，更希望透過實際行動回饋社會，讓需要幫助的家庭在重要節日前夕感受到溫暖與陪伴。（圖／記者林明佑攝）