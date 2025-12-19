影／彰化縣長類初選民調引熱議 邱建富：短時間支持度暴增「不尋常」

▲彰化縣長類初選民調引熱議，邱建富表示短時間支持度暴增「不尋常」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨中央黨部17日公布彰化縣長「類初選」民調結果後，地方政壇議論未歇。前彰化市長邱建富19日表示，交叉比對各陣營於封關前所掌握的民調資料後發現，黨中央公布的結果與地方既有趨勢出現明顯落差，部分數據變化「不尋常」，引發基層與選舉操盤人士高度關注。

邱建富指出，在地方人士協助下取得各陣營封關前多份民調資料後顯示，彰化地區三位主要參與者的支持度原本呈現高度膠著、差距在誤差範圍內，難分高下；但在黨中央最新公布的民調中，拔得頭籌者卻在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符，令不少熟悉選務操作的人士直言「百思不得其解」。

廣告 廣告

邱建富表示，民調本就存在合理波動，但若在短時間內出現跳躍式成長，且與多方掌握的資料出現明顯落差，自然會引發討論與質疑。他強調，相關疑問並非單一陣營的主觀感受，而是在交叉比對後的客觀判斷，地方甚至出現「我們的民調是不是含稅，只有她的是稅外加」的玩笑說法，反映基層對數據變化的困惑。

邱建富進一步指出，但若回到黨中央正式公布的數據來看，三位主要人選實際上仍落在統計誤差範圍內，既然差距未達顯著水準，提名過程就更應依循民進黨長期強調的「綜合評估」原則，全面考量候選人的民意基礎、勝選可能性，以及對黨整體布局的影響，才能做出最有利於彰化發展與民進黨長遠戰略的決定。

邱建富也重申，自己是目前評估人選中，能同時穩固民進黨基本盤並有效擴大中間選民支持的候選人。他回顧指出，過去在彰化市長選舉中成功連任，得票率超過五成七，已實際驗證其跨越同溫層、爭取中間選民認同的能力；若由他出線，不僅有助於守住基本盤，更有利於擴大中間選票，對2028年總統與立委選戰的整體布局，具備關鍵戰略意義。

此外，邱建富也提到，自己是目前人選中，唯一無現任公職、且近12年未參與選舉，仍能在民調中維持穩定支持結構者，反映其長期深耕地方所累積的民意基礎，政治能量並不仰賴行政或職務資源，抗打性相對較高，也較不易引發派系對立，更有利於黨內整合。

邱建富最後指出，面對當前國會局勢動盪，藍白在國會聯手衝擊多項民生法案與國政運作，更凸顯立法委員必須持續留在國會第一線、專心顧民生與穩定國政，這同樣是黨中央在進行整體提名布局時，不可忽視的重要考量。