影/彰化翁騎車領普發迷路9小時！癱坐路旁 暖警急救援

彰化一名81歲吳姓老翁24日上午9時從鹿港住家騎乘腳踏車前往郵局領取普發現金1萬元，卻因方向感不佳且受失智症狀影響，越騎越偏離目的地，竟騎到數公里外的彰化市區。老翁在車流中繞行近9小時後體力透支，傍晚5時許癱坐在彰化市環河街路旁，所幸被熱心民眾發現通報警方。

老翁從鹿港住家騎乘腳踏車前往郵局領取普發現金1萬元，卻因方向感不佳且受失智症狀影響而迷路。（圖／警方提供)

彰化分局莿桐派出所接獲報案後，警員黃翎郡、蕭廷勳立即趕赴現場。警方到場時發現老翁滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人因長時間消耗體力而癱坐在地上，神情相當疲憊。員警立刻上前關切並耐心詢問狀況，確認老翁身體狀況無大礙後，將其載返派出所休息，並同步聯繫家屬到場。

警方到場時發現老翁滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人因長時間消耗體力而癱坐在地上，神情相當疲憊。（圖／警方提供)

家屬表示，老翁因患有失智症，當時正焦急尋找他的下落，接獲警方通知後才大大鬆了一口氣，並對警方的迅速處置與細心協助表達深深感謝。

彰化警分局強調，家中若有長者或失智親友，千萬不可讓其獨自外出,且務必配戴聯絡資訊、使用防走失裝置，才能在第一時間掌握行蹤，防止憾事發生。

