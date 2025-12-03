影／彰化警察面臨退休潮與外流危機 吳韋達籲試辦繁重加給留才

▲彰化警察面臨退休潮與外流危機，吳韋達籲試辦繁重加給留才。（圖／彰化縣議員吳韋達提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣議員吳韋達今（3）日在彰化縣議會第20屆第6次定期會縣政質詢中關注「警察繁重加給」議題，指出警消人力面臨退休潮與招募不足雙重壓力，警察更因與六都存在同工不同酬，導致訓練後流向六都成常態，其中繁重加給差距使雙北警每月比彰化多出約9700元。他呼籲非六都縣市應聯合向中央爭取，並建議在勤務繁重的彰化、員林、鹿港分局試辦分級加給制度。

人事處長高上富表示，近期媒體也討論很多公務人力缺額的問題，全國都遭遇了這個問題。

彰化縣議員吳韋達表示，消防人力問題，在分組審查消防局業務進行很多的討論，另外警察局面臨退休潮衝擊，補充人力卻完全跟不上，此外彰化縣警察與六都警察有同工不同酬的問題，不管是職等或加給差異，導致彰化縣花費資源培訓的警力，三年後卻選擇調到六都，尤其是「繁重加給」的差異，除了本俸、勤務加給外，六都還有繁重加給，以雙北警察為例，有了繁重加給，每月就比彰化多了9700元。

彰化縣議員吳韋達表示，六都以外的基隆與新竹縣，已經展開「繁重加給」爭取行動，積極向中央爭取，非六都縣市應團結向中央爭取，建議可以先在彰化分局、員林分局、鹿港分局，勤務較繁重的分局試辦，以及參照六都分級制度，依據治安與交通數據設定不同加給級距，建議縣長公開聯合其他縣市向中央爭取繁重加給。

人事處長高上富表示，警察的福利待遇都跟勤務有關係，縣府會努力去爭取。