影／彰化超萌吉祥物半半特展登場 插畫家Miya呈現療癒色彩

▲林世賢市長頒發感謝狀給設計彰化觀光代言人-半半（左）的黃筱雅（Miya）。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】走訪過彰化市觀光步道的市民，一定對那隻胸前印有「ㄓㄏㄖ」注音、模樣憨態可掬的吉祥物「半半」不陌生！彰化市公所特別邀請半半的創作者——插畫家黄筱雅（Miya），自115年1月30日至2月25日於彰化市立圖書館舉辦「半半之友 · 安可場」特展。開幕儀式將於1月30日上午10時舉行，誠摯邀請民眾一同走進展場，透過藝術家的筆觸，再次發現家鄉溫暖而動人的色彩。

插畫家Miya畢業於美國舊金山藝術大學插畫系，在美工作後又返鄉深耕。這份「離家再回鄉」的特殊經歷，成為了她創作「半半」時的靈魂核心。Miya將7、8年級生對彰化那份「既熟悉又陌生」的情感注入角色，讓半半化身為一名悠哉的探索者，帶領觀者重新認識這座充滿故事的城市。

「半半」誕生至今已屆六年，最早出現在扇形車庫的觀光步道，如今已成為彰化市深具代表性的吉祥物，其裝置藝術更是市民散步、打卡的人氣景點。Miya的畫風以純真童趣、用色淡雅著稱，她不追求極致的刻意雕琢，反而偏好保留創作中的隨機性與真實感。在這次展覽中，觀眾可以看見半半在不同時期的變化，每一幅畫作都像是時間的紀錄，傳遞著柔和且治癒人心的力量。

Miya表示，半半就像是一張「留白的紙」，每個人都能在他身上看見自己的故事。希望透過這次展覽，讓半半不僅僅是一個吉祥物，更能成為連結彰化人情感的小小橋樑。繼先前設計展大受好評後，為了回應廣大市民的期待，特別加開「安可場」。展覽除了展出以半半為主角的壓克力原畫，也將呈現充滿手作溫度的「彩繪水泥半半公仔」。

彰化市長林世賢也歡迎喜愛半半的大朋友、小朋友，在寒假期間來到彰化市立圖書館，近距離感受這些充滿溫度的作品，認識這位代表彰化、自由自在的「ㄓㄏㄖ」。