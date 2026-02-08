影／彰化車站名家揮毫傳年味 春節疏運加開387班次迎返鄉出遊潮

▲彰化車站名家揮毫傳年味，台鐵彰化站站長沈炳岳把握人潮聚集時機，同步向民眾宣導春節疏運措施，提醒返鄉及出遊旅客提前規劃行程，平安順利過好年。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春節連續假期即將到來，彰化車站今（8）日舉辦「春節藝術季」活動，現場洋溢濃濃年節氣氛，台鐵彰化站站長沈炳岳也把握人潮聚集時機，同步向民眾宣導春節疏運措施，提醒返鄉及出遊旅客提前規劃行程，平安順利過好年。

沈炳岳站長表示，台鐵公司因應115年春節連續假期旅運需求，自115年2月12日起至2月23日止，為期12天，啟動全線共三波疏運計畫，加開各級列車共計達387班次，以因應返鄉與出遊人潮。

▲沈炳岳站長表示，台鐵公司因應115年春節連續假期旅運需求，自115年2月12日起至2月23日止，為期12天，啟動全線共三波疏運計畫，加開各級列車共計達387班次，以因應返鄉與出遊人潮。（圖／記者林明佑攝）

沈炳岳指出，疏運期間西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改為於乘車當日限量發售200張無座票，並禁止旅客進入第6車廂，請民眾特別留意相關乘車規定。

▲返鄉第一站好溫暖，彰化車站揮毫結合疏運宣導。（圖／記者林明佑攝）

台鐵也提醒，旅客可透過台鐵公司官網訂票，並於車站窗口或自動售票機取票，亦可使用「台鐵e訂通」APP完成取票作業，建議民眾提早訂票、分流搭乘，讓春節交通更順暢。