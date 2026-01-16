影／彰化郵局局長交接 陳樂明榮陞台中郵局、郭白慧接任延續優質服務

▲彰化郵局局長交接典禮今日上午於彰化郵局9樓禮堂舉行印信交接，原任局長陳樂明榮陞調任臺中郵局局長，新任局長一職由苗栗郵局局長郭白慧接任，交接儀式簡單隆重。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化郵局局長交接典禮今（16）日上午於彰化郵局9樓禮堂舉行，原任局長陳樂明榮陞調任臺中郵局局長，新任局長一職由苗栗郵局局長郭白慧接任，交接儀式簡單隆重，場面溫馨。

陳樂明局長自民國71年進入郵政體系服務，歷任彰化郵局甲級支局經理、企劃行銷科科長、三重郵局特級支局經理、總公司郵務處作業管理科科長、南投郵局局長、彰化郵局副理等重要職務，並於113年調任彰化郵局局長。任內秉持務實精神，積極推動業務發展，展現卓越的領導與溝通協調能力，帶領團隊締造亮眼績效，同時營造正向、和諧的職場文化，深獲長官肯定與同仁敬重。

▲新任彰化郵局局長郭白慧宣誓就職。（記者林明佑攝）

陳樂明表示，自己三進三出彰化郵局，累計在彰化服務約37年，對地方鄉親與各機關、媒體長期以來的支持與協助深表感謝。任內積極推動關懷獨居長者與弱勢族群，每年舉辦多場捐贈與修繕活動，並與警察局密切合作防制詐騙，成立即時通報群組，確保民眾財產安全。未來調任臺中郵局後，也將延續在彰化推動的服務理念，持續為民眾提供更完善的郵政服務，並祝福大家新春快樂、健康平安。

▲彰化郵局局長交接典禮大合照。（記者林明佑攝）

接任的郭白慧局長於民國75年進入郵政服務，歷任彰化郵局支局長、企劃行銷科科長、特級支局經理，以及臺北、臺中郵局企劃行銷科科長，並擔任苗栗郵局局長，郵政資歷完整、行政經驗豐富，管理表現備受肯定。

郭白慧表示，自己是鹿港在地人，能夠回到家鄉服務深感榮幸與感動。近40年的郵政生涯中，大多數時間都在彰化服務，對地方有深厚情感。她指出，彰化郵局在歷任局長的帶領下，業務推展穩健，深獲地方鄉親信任。未來將秉持穩健經營、創新服務、以人為本、深耕在地的理念，持續推動郵政業務、防災服務、公益活動，並重視同仁健康與職場安全，期盼與團隊攜手努力，在各界支持下，為彰化郵局開創嶄新里程碑。