影／彰化郵局攜手公益 「郵心相連 傳愛永續」助力創世嘉義建院

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【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化郵局啟動「郵心相連 傳愛永續」公益活動，積極響應社會公益、關懷弱勢，此次攜手創世基金會彰化分會，共同推動嘉義新院擴建，展現郵政體系深耕地方、串聯愛心、回饋社會的溫暖力量。今（15）日於彰化郵局舉辦媒體說明會，平和非營利幼兒園小朋友以活力四射的舞蹈熱鬧開場，並化身小小設計師，手持自己彩繪的「築院小屋」自信走秀，繽紛色彩與童趣創意交織，一筆一畫都是對公益的詮釋，畫面可愛動人。

彰化郵局局長郭白慧表示，本次活動結合轄下60個支局據點，於各營業窗口設置建院文宣擴大公益觸及率，讓民眾在櫃檯辦理郵務或金融業務時，即可同步了解植物人家庭的需求與困境，捐款600元響應「築院+1」活動，即能索取乙份可彩繪的小屋，而今天她也認捐兩份「築院小屋」支持本次活動，並期盼更多民眾踴躍響應、共同參與。

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▲彰化郵局局長郭白慧(中)表示，本次活動結合轄下60個支局據點，於各營業窗口設置建院文宣擴大公益觸及率。（圖／記者林明佑攝）

郭白慧指出，社團法人彰化縣中華幼兒教保職涯發展協會率先拋磚引玉，認助90份「築院小屋」予幼兒園孩童彩繪創作，並於各郵局據點展示，藉由童趣作品傳遞關懷與祝福，邀請大眾與親子共襄盛舉，在過程中培養孩子的同理心與公益觀念，透過親手彩繪與日常存錢的過程，將點滴愛心轉化為支持建院的實際力量。

▲創世基金會區督導林月卿(左一)表示，建院之路仍需各界持續支持，號召更多民眾與企業投入公益行列。（圖／記者林明佑攝）

創世基金會區督導林月卿表示，嘉義新院的建置，將為中南部地區清寒植物人提供更完善的照護資源，減輕其家庭長期照顧壓力。建院之路仍需各界持續支持，號召更多民眾與企業投入公益行列。支持「築院+1」每單位600元，或捐助1,200元響應到宅服務，以實際行動關懷照顧者，共同維護弱勢人權，促進社會永續共好。更多資訊請見創世基金會官網，或洽愛心專線：（04）722-8410分機9。