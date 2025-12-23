影／彰化醫院57週年院慶 精進全方位醫療照顧服務

▲衛福部彰化醫院今日舉行57週年院慶活動，與會者切蛋糕同賀生日快樂。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】衛福部彰化醫院今(23)日舉行57週年院慶活動，與會者切蛋糕同賀生日快樂，現場還有骨鬆衛教演講，濟助貧病愛心義賣會，讓院慶更具意義。院長賴仲亮表示，將持續擴大各項服務範疇，從急重症醫療、預防保健到末期照顧，提供全方位、多元化的醫療照顧服務。

立委謝衣鳳及縣議員陳玉姬、縣議員詹木根、縣議員劉珊伶、溪湖鎮代會副主席黃佳惠及各界貴賓與會，慶祝大會由湖埔社大跳舞演出揭開序幕，為期2天的貧病愛心義賣會同步展開，非常熱鬧。

▲彰化醫院57週年院慶活動開場。（記者林明佑翻攝）

彰化醫院院長賴仲亮表示，彰化醫院於民國57年在彰化市設立，民國91年遷移到埔心鄉現在的院區，完成「從城市出發，到鄉村落腳」的方向，有效均衡彰化地區醫療服務，也成為南彰化唯一的區域教學醫院。展望未來，將持續精實、擴大各項服務範疇，也將持續部署長照據點，完備各地的照護網。

▲彰化醫院57週年院慶活動，大廳舉辦濟助貧病愛心義賣會。（記者林明佑翻攝）

立委謝衣鳳指出，彰化醫院不只在埔心，還將醫療及長照觸角延伸到社頭、二水等偏鄉，對南彰化貢獻卓著。

外科部副主任洪宗賢骨科醫師在大會中演講骨鬆預防及治療，呼籲民眾從預防跌倒、適當運動、均衡飲食、正常作息及睡眠充足、營養補充及藥物治療等多方面來防治骨鬆，不要讓骨鬆成為年長者的沈默殺手。現場並即時問答選出5名得獎者，接受骨鬆的雙光子能量檢測(DXA)，可精準獲知自己的骨頭質量。

如往年一樣，大廳舉辦濟助貧病愛心義賣會，善心人士捐贈的物品供民眾認購，所得將捐給醫院的「社會服務暨醫療救助基金」專戶，濟助貧病醫療費用，現場社工室人員及志工拉大嗓門吆喝，民眾尋寶，挹注愛心，很多推著輪椅的外籍照護者也來搶構，形成義賣會特別的畫面。

彰化醫院大廳及中廊還擺了多個健康促進的闖關攤位，其中，政風室特地擺設正義「廉」線攤位，讓民眾拼出廉政檢舉專線0800-286586，並進行公益揭弊者保護法宣導，倡議「勇敢揭弊，安心有保障」，建構友善廉潔醫療環境。