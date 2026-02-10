影／彰化長青學苑國畫進階班江慶章師生展 72幅水墨山水展現樂齡活力

▲彰化長青學苑國畫進階班江慶章（左3）師生展開幕記者會由陳瑞仁秘書（左1）代表主持。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化藝術館自2月10日至3月1日舉辦「長青藝采—彰化長青學苑國畫進階班江慶章師生展」，今(10)日上午舉行開幕記者會，代表林世賢市長主持記者會的市公所秘書陳瑞仁表示，本次展覽由彰化縣長青學苑江慶章老師帶領學員共同呈現，共展出72件涵蓋山水、花鳥等多元題材的精彩作品，形式豐富多樣，展現學員多年潛心學習的藝術成果與創作能量，誠摯邀請各界人士踴躍蒞臨、熱烈參與，一同感受彰化濃厚的藝文底蘊。

指導老師江慶章深耕水墨教學數十年，門下學員遍及軍公教、工商界及退休人士。江老師秉持「創作無對錯」的教學理念，以幽默風趣的方式引導學生，從基礎筆法紮根，逐步培養獨立創作能力，完成意境生動的山水與花鳥佳作；此外，江老師特別重視學員原創風格，鼓勵長者將人生閱歷融入作品，實現從「塗鴉樂趣」邁向「專業格局」的質變。

▲江慶章老師向陳瑞仁秘書等人導覽解說作品。（圖／記者林明佑翻攝）

本次展覽不僅是學員辛勤耕耘的成果發表，更展現樂齡族群對生活的熱情與創造力。透過彰化藝術館專業展場空間，每幅作品皆傳遞出創作者飽滿的生命力與美感。期盼藉由此次展覽，吸引更多民眾熱情參與、共賞藝術之美，並加入終身學習行列，共同彩繪精彩人生。

▲江慶章師生展作品幀幀精彩。（圖／記者林明佑攝）

「長青藝采—彰化長青學苑國畫進階班江慶章師生展」展期至3月1日止，每日上午9時至下午5時開放參觀，週一休館，免費參觀，彰化市公所誠摯邀請民眾踴躍前往、熱烈參與，親身感受藝術魅力。