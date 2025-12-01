影／彰化青溪婦女協會推多元課程 温芝樺以美感教育助婦女找回興趣與自信

▲彰化市青溪婦女協會理事長温芝樺動多元課程成效受到地方肯定，值歲末時節，今日下午帶領協會會員，以蝶古巴特技法手作「專屬拼貼保溫杯」。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】被外界譽為「縣議會最有藝文氣息」的彰化縣議員温芝樺，長年深耕婦女培力與勞工教育，並擔任彰化市青溪婦女協會理事長，推動多元課程成效受到地方肯定。值歲末時節，温芝樺r今（1）日下午帶領協會會員，以蝶古巴特技法手作「專屬拼貼保溫杯」。她說，保溫杯不只是作品，更象徵「把溫度留下來，把力量帶著走」，如同婦女學習、市民能量，都需要累積與延續。

彰化縣青溪婦女總會長鄭汝芬表示，温芝樺多年投入青溪體系，無論在社區、工會或婦女課程中都十分用心，「她的藝術底蘊深厚，每次與會員分享作品，都能感受到她的溫度與細膩，是難得的民代。」

彰化縣政府參議柯呈枋也對温芝樺印象深刻，他說，過去在職訓與活動場合中，多次收到温芝樺親手製作的蝶古巴特與手作作品，「既美又實用，也看得出她對課程與市民的用心」，因此對她在婦女教育上的成績「相當肯定」。

温芝樺表示，許多家庭主婦長期承擔照顧責任，常把自己放在最後。透過第二專長課程，盼協助婦女重新找回興趣與自信，「婦女成長，是家庭的養分，也是城市前進的重要動能」。

温芝樺多年於工會推動各類學習課程，陪伴不少勞工重新學習、尋找方向。有人因課程跨足文創市集、有人成為手作講師，也有人以副業改善家庭經濟，被視為地方成功案例。她認為，只要給市民舞台，就能讓潛力開花結果。

温芝樺表示，今日以蝶古巴特技法手作「專屬拼貼保溫杯」，希望這份象徵溫暖的作品，就像大家共同守護的彰化，「溫暖、知性、有力量」。她也期盼未來能與更多鄉親攜手，讓能量持續「保溫」，打造更具質感與深度的城市。

鮮為人知的是，温芝樺在從政前為具專業證照的花藝老師與包裝設計師，長期投入美感教育，也因此更擅長將藝術融入生活。她強調，只要願意踏出一步，每位婦女、勞工與市民，都能創造自身價值。