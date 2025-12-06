影／彰化香山步道東方公園野餐咖啡趴 享受音樂、美食、親子其樂融融

▲野餐趴活動在廣達2千多坪的大草原上舉行。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推廣戶外休閒與親子同樂，彰化市公所於今(6)日上午10點至下午3點半，在香山步道．東方公園內廣達2千多坪的草皮上，盛大舉辦「野餐咖啡趴」活動，吸引了6百多位攜家帶眷的親子們或偕親朋好友參加，在草皮上的帳篷下舖上野餐墊，作伙品嚐美食、看舞台表演，聆聽悠美的樂曲，其樂融融！

座落在彰化市東區、占地近7公頃的香山步道舊址，於前縣長阮剛猛任內曾建設為74線休息站，可惜後來全部荒廢、關閉。市長林世賢為讓其「起死回生」，自民國109年起積極爭取參山國家風景管理處前後補助4千多萬元，重建規劃一、二期、三期的香山步道工程，並整地植栽約2千多坪的大草皮，成功打造了一處絕佳的休閒、散步好所在，並正式命名為「香山步道．東方公園」。

▲林世賢市長（後排右2）與參山國家風景管理處副處長廖錫標（後排右1）和表演的小朋友一同合影留念。（記者林明佑攝）

園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成一個綠林休憩生態園區，這幾年陸續有獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲佇足繁衍，同時搭配不同季節共同構成花卉和蝴蝶共舞的美麗景致，加上園內廣達1,800坪大草坪，綠草如茵，視野寬敝，已然成為適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會的絕佳聖地。

▲香山野餐趴活動盛大開幕並合影留念。（記者林明佑翻攝）

本次活動內容精彩豐富，舞台表演特邀多組表演者帶來音樂、舞蹈、氣球秀、烏克麗麗、手指鼓以及神祕的魔術表演，讓現場充滿歡樂的節奏，另安排了親子闖關遊戲、實用咖啡沖泡教學及親子植栽DIY，上下午各舉辦一場。

此外，公所更推出超值優惠方案，在現場現購面額250元的消費劵，即可在現場的美食攤位兌換到價值250元的美食，另持面額999元的野餐劵套組，即輕鬆備齊享用價值1,200元的野餐，公所並再加贈三選一的精美野餐墊、野餐籃或摺疊椅。

彰化市長林世賢表示，香山步道東方公園經過整建後，擁有更優美的環境與廣大草坪，非常適合舉辦大型戶外活動。希望透過這次結合野餐、咖啡、表演及美食的盛會，讓市民朋友能暫時拋開煩惱，與家人朋友一同親近自然，度過一個充滿溫馨與歡笑的週末。