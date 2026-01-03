影/彰化驚悚輾人意外！女子逗狗捲車底命危 黑狗慘死

彰化縣埔鹽鄉2日下午發生一起駭人交通事故，44歲陳姓女子在自助餐店用餐後於店門口蹲下逗弄黑狗，下秒卻遭一輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，黑狗當場死亡，陳女則身受重傷送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。

陳女與愛犬遭車輛撞上捲車底。（圖／翻攝畫面）

警方調查，肇事沈姓男子酒測值為0，與陳女彼此不認識。沈男供稱，當時他正在駕駛座設定導航，沒看到陳女在前方，才造成事故發生。事故原因及詳細肇事責任仍在調查中。

從監視器畫面可見，陳女當時專心與小狗互動，過沒多久身後休旅車的右前輪直接撞上她和黑狗，人狗都捲入車底，巨大聲響引起民眾注意，經過眾人合力救援，甚至出動堆高機抬起車輪，才把意識不清的陳女救出。

熱心民眾出動堆高機抬起車輪。（圖／翻攝畫面）

埔鹽消防分隊抵達現場時，傷者已被民眾救出。救護人員初步檢傷發現，陳女左小腿疑似閉鎖性骨折，全身多處擦挫傷，且有氣胸、骨盆及多處肋骨骨折等嚴重傷勢，立即實施頸圈、長背板固定及供氧處理後，緊急送往彰化醫院急救。

