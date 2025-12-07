影/彰化139線280萬「牛魔王」左轉撞重機 瞬間曝光

彰化縣芬園鄉的139縣道，昨天（6日）晚間發生嚴重車禍，有輛要價280萬的豐田「牛魔王」Supra A90跑車，在路口跟紅牌重機對撞，騎士噴飛倒地全身多處擦傷，左手還骨折，事發瞬間的監視器畫面也曝光。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

據了解，事發時間是昨晚7點左右，地點在大彰路跟員草路交叉口，25歲曾男騎乘紅牌重機，沿139縣道朝彰化方向直行，對向車道的「牛魔王」跑車由30歲陳男駕駛，疑似突然在該處左轉，釀成曾男來不及閃因此撞上，整個人噴飛倒地，機車也嚴重損壞。

車禍瞬間。 （圖／中天新聞）

警消獲報後迅速趕往，曾男身上受到多處擦挫傷、左手還骨折，緊急送南投草屯佑民醫院治療，目前暫無大礙，陳男則未受傷，2人經檢測都沒有酒駕，肇事責任歸屬警方目前持續調查釐清中，該輛「牛魔王」的型號疑似為A90，售價從266萬元至280萬元不等，跟紅牌重機的維修費用尚待修車廠估價。

