影／彰基年終最高10.5個月 開刀房護理師曝真相：福利太好搶不到班加

▲手術室同仁開心分享，今年年終最高達10.5個月、8個月，大家喜悅笑喊，「甘願加班救病人、年終加碼過好年」。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心在2025年底公布今年的年終獎金，包括主治醫師在內所有員工最低都有3.5個月，再創130年來的歷史新高，羨煞醫界。針對最近有網路酸民把手術室「自願加班救命」叫情勒？今天有一群彰基開刀房護理師公開表示，其實總院長陳穆寬給的福利太好了，常常都搶不到班可以加，最近麻醉加手術護理師每天都有好幾十個人登記加班，但是幾乎有一半以上的人都搶不到班加，因為加班費遠高於勞基法的規定，更是台灣醫院裡面非常高的加班費。今天他們更分享了心中的喜悅，原來一大堆人領了10.5個月、8 個月的年終獎金，大家都開心的說「甘願加班救病人、年終加碼過好年」。

彰基醫療長張尚文醫師指出，彰基是彰化、南投、雲林唯一的醫學中心，因此和其他的區域醫院和地區醫院不同，不可拒絕他們沒有能力處理而上轉來的急重難症病人，因此醫學中心的開刀房需要加班，並不是什麼奇怪的事，也因此院方平時就提供了遠高於勞基法的加班費與實質獎勵給自願加班的手術室同仁，總院長陳穆寬在去年底也核定給志願加班的同仁特別鼓勵感謝，除了最基本的全院3.5個月的年終獎金，還加碼給這些辛苦的開刀房人員，依加班時數不同，分別給4.0、5.0、7.0、8.0及10.5 個月。因此，最高的同仁達到其他員工的3 倍，以麻醉專科護理師來說，有61%的同仁的年終是高於3.5個月，麻醉護理師年終獎金加碼總金額達625萬。

▲只要每月加班3.3小時就有4個月年終，8.3小時就能領7個月，開刀房護理師直呼醫院福利真的太好了。（圖／彰化基督教醫院提供）

張尚文指出，最近有網路酸民針對把「自願加班救命」叫情勒？是這些人完全不懂得彰基醫學中心疼愛員工的運作方式，真正的情勒是要人沒錢還得硬撐。有人酸手術室情勒，其實是不忍病人等不到開刀的時間，更重視護理專業而給他們優渥的福利，真正的情勒，是把人力當成免費、把責任丟給第一線，卻不願意給出合理待遇與制度保障。

▲麻醉護理師表示，自願加班可領優於勞基法的加班費、每次不超過2小時，還有高額年終，更能幫助病人，直呼很有意義。（圖／彰化基督教醫院提供）

徐姓護理師表示，我們的同仁選擇留下加班，是因為病人等不了；院方加碼獎金，是因為我們的付出值得被看見、被回報。林姓護理師表示，其實我們開刀房同仁沒人在抱怨，外面很多人不在現場卻先貼標籤、酸言酸語，急重症不是喊口號，是有人真的在撐著把病人救回來。

▲張尚文醫療長表示，彰基採購公開透明，自費率幾乎全國最低，盈餘回饋員工，才能提供優渥加班費與高額年終，讓員工安心工作。（圖／彰化基督教醫院提供）

巫姓護理師感性表示，每個月只需要加班3.3個小時，就可以領到四個月的年終；加班8.3個小時，就可以領七個月年終，福利真的太好了。李姓護理師開心表示，我們在這裡上班很自由，你想加班就加班、想要準時下班就準時下班、甚至如果有急事還可以申請提早離開，單位裡面其實沒有人在抱怨，因為要不要加班是自己決定的。陳姓麻醉護理師興奮的說，自願留下加班的，醫院會給優於勞基法的加班費，每次加班的時間也不會超過兩個小時，其實患者就是有開刀的需求，總院長陳穆寬給我們很高的加班費，又可以有好的年終獎金，更重要的是還可以幫助病人，我覺得這是有意義的事情。

張尚文指出，彰基醫學中心是教會醫院，自費率幾乎是全國醫學中心最低的，因為採購議價公開透明，所以才能有大量的盈餘可以回饋給員工，提供這麼好的加班費和這麼高的年終獎金讓員工開心的工作。有些醫院或單位「準時下班」，是根本沒有很多急重症病人與手術量需要撐到晚上，拿自己「沒有加班」來嘲諷別人「情勒」，本質上是站在不需要承擔最後防線壓力的位置說風涼話。