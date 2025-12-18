影／彰基攜手旭東機械跨域合作 AI螢光檢測提升手部衛生教育

▲彰基與旭東機械工業於18日舉辦「智能螢光檢測系統」產品發表記者會。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院與旭東機械工業於18日舉辦「智能螢光檢測系統」產品發表記者會。為持續精進感染防治效能，依據世界衛生組織（WHO）手部衛生教育導入資訊系統的指引。該系統結合螢光檢測、邊緣運算與人工智慧影像分析技術，能即時、客觀呈現手部清潔狀況，協助機構團體落實手部衛生教育，進一步降低感染風險。

彰基醫療長劉森永醫師表示，智能螢光檢測系統獲中科管理局補助並於2025台灣醫療科技展亮相，吸引醫院與學校高度關注。感謝旭東機械工業投入製造與行銷，期望推廣至各機關團體，寓教於樂強化防疫，一起翻轉手部衛生教育，共同杜絕經手傳播疾病。

▲劉森永醫療長表示，智能螢光檢測系統獲中科管理局補助及旭東機械製造行銷，期望推廣手部衛生教育，寓教於樂強化防疫，杜絕疾病傳播。（圖／彰化基督教醫院提供）

感染管制科主任陳昶華指出，「智能螢光檢測系統」的發想源自臨床實務觀察，發現部分醫療人員即使依循標準洗手流程，仍可能存在清潔死角，進而影響感染控制成效。透過螢光顯影技術結合 AI影像分析，洗手教育得以更加直觀且具體，使用者僅需約六秒鐘，即可清楚辨識手部未完全洗淨的區域。才知道調整洗手方式，以提升洗手的果效。

▲智能螢光檢測系統於2025台灣醫療科技展亮相，吸引民眾、醫院與學校高度關注。（圖／彰化基督教醫院提供）

產業合作夥伴旭東機械工業黃棨杉總經理表示，「智能螢光檢測系統」整合邊緣運算與 AI 智慧影像處理技術，具備即時分析、視覺化呈現與高度實用性，並採可攜式設計，能彈性應用於不同場域與使用情境。此項成果結合旭東機械於半導體光學檢測技術的研發經驗，以及彰基在臨床醫學與感染管制上的專業需求，成功實現跨領域深度合作。

▲陳昶華主任指出，智能螢光檢測系統結合AI影像分析，六秒辨識洗手死角，讓洗手教育更直觀，有效提升感染控制成效。（圖／彰化基督教醫院提供）

特別感謝總院長陳穆寬教授長期以來對感染管制與智慧醫療發展的重視與支持，使本項成果得以順利完成。讓臨床團隊能在兼顧醫療品質與病人安全的前提下，持續投入創新研發，展現彰基在智慧醫療與臨床創新上的行動力與執行力。

手部衛生是預防院內感染最基礎、也最關鍵的環節。此系統導入影像辨識與智慧分析技術，將洗手結果由視覺圖像轉化為數據化且即時回饋的模式，讓手部衛生教育升級至雙向即時互動，不但提升民眾對清潔的認知，也強化實際洗手行為的落實。「智能螢光檢測系統」除可持續深化醫療場域的感染控制應用，也可推廣至學校、長照機構、餐飲業等機關團體，一起把最基礎、也最關鍵的環節作好。